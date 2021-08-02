消費券｜相隔一年土瓜灣街市貼滿二維碼　街坊：買魚買肉唔使找錢

去年政府提供向食環署轄下的街市攤檔推廣電子貨幣，並提供一筆過5,000元的資助，以吸引街市檔販採用電子支付。去年記者曾走訪食環署轄下的紅磡或土瓜灣街市，當時部分商戶均不願接受電子支付。

不過，為迎接電子消費券的商機，紅磡街市及土瓜灣街市上周四（7月29日）大部分攤檔已貼上二維碼供顧客付款。更有檔主透露，攤檔面積過大，但WeChat Pay HK只提供一張二維碼貼紙，其後再次提出申請要多些二維碼貼紙卻沒有回音。亦有檔主透露，申請八達通機遇到障礙，六月獲批至今仍未能安裝。「「佢（八達通）都話好多人申請。」

此外，有市民使用WeChat Pay HK付款，大讚其優惠比AlipayHK更多，因此亦將選用為領取電子消費券。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

去年九月記者曾到土瓜灣街市及紅磡街市視察情況，當時幾乎所有攤檔沒有安裝八達通收款機，或AlipayHK及Wechat Pay HK的二維碼。（資料圖片/歐陽德浩攝）

土瓜灣街市去年大部分檔販不接受電子支付

去年九月記者曾到土瓜灣街市及紅磡街市視察情況，當時幾乎所有攤檔沒有安裝八達通收款機，或AlipayHK及WeChat Pay HK的二維碼，所有豬肉檔及魚檔更表明不會安裝，例如嫌申請過程麻煩，將來不願被收取手續費等。

不過時隔接近一年，土瓜灣街市地下一層幾乎所有攤檔，均已安裝電子支付收款工具，主要以WeChat Pay HK為主，其次為AlipayHK及八達通。

事隔接近一年，街市檔主對安裝電子支付工具態度有變，不少商戶已貼滿二維碼。（歐陽德浩攝）

+ 8

申請二維碼無回音

不過，有檔販透露申請二維碼或八達通機遇到障礙。其中，5個檔位相連的何記菜店老闆表示，WeChat Pay HK只提供1張二維碼貼紙，以致顧客同時要求用二維碼付款時，需排隊等候。他指，七月初曾向WeChat Pay HK再次申請4張二維碼貼紙，不過至今仍未獲回音，「佢話唔知幾時有。」

何亦指，使用AlipayHK付款的顧客較少，主要以WeChat Pay HK為主，每日有數名至10多名顧客選擇電子支付。問到為何不安裝八達通收款機，他指「裝咗微信先，廢事搞咁多嘢，開咁多戶口。」

六月申請八達通收款機至今未獲安排

而雄記菜店老闆陳先生指，WeChat Pay HK獲最多顧客選用，並於上個月向八達通申請收款機獲批，但至今仍未獲安排安裝，但他不擔心錯失商機。「佢（八達通）都話好多人申請，但我唔迫切用。」

陳估計，由於WeChat Pay優惠最多，「搖搖下多幾蚊」，因此深受家庭主婦歡迎。他亦指，雖然該批支付工具明年將收取手續費，但因疫情爆發及電子消費券的鼓勵，因此仍會繼續採用。「市民應該習慣咗， 以前後生都未必接受 ，但依家嘅趨勢，上咗年紀都開始學習，成日有人問有冇裝呢啲裝呢啲。」

顧客陳女士使用Wechat Pay HK買菜，大讚電子支付方便，無須找續。（歐陽德浩攝）

顧客大讚電子支付方便

而顧客陳女士使用WeChat Pay HK買菜，大讚電子支付方便，無須找贖，「買魚買肉都唔使找錢，有得用就用。」她指，街市數個月前開始普及電子支付，由當時開始接觸WeChat Pay HK，認為優惠比AlipayHK更多，能以印花換取多張現金券，因此亦將選用I為領取電子消費券。

慈雲山街市相隔一年分別不大

慈雲山為去年第三波疫情的重災區，領展轄下由建華集團管理的慈雲山街市，亦接受電子支付，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK等。當時有店主向記者表示，雖然長期開啟收款機，但全日並無市民使用，「有開機但冇人用，始終生意難做都係收現金多，唔想趕客嘛。」亦有居民指，慈雲山的居民以長者為主，故不懂使用電子支付。

記者相隔接近一年，於上周五（30日）電子消費券派發前，再度到慈雲山街市觀察電子支付使用情況，發現與去年的分別不大，居民仍然堅持使用現金。其中李女士表示，將以八達通領取消費券，批評另外3間電子支付平台複雜難用，不適合記憶力較弱的長者選用，「我又要記密碼又要剩，好麻煩。」她亦指，將集合全家的消費券買金，認為5,000元的金額不足以日常買餸，「買餸一日都幾百啦，好快就使晒。」

有街市檔販堅拒電子支付︰唔收都有生意

而魚肉太太店主楊女士指，除去現金外，多間電子平台中，顧客主要以WeChat Pay HK付款，高峰期將有5,000元生意額，約有數十人經WeChat Pay HK付款。她亦指，自疫情緩和後，市民紛紛外出用餐以致生意受影響，故期待消費券派發後將再次刺激經濟，「我諗會多人買嘢咗，冇錢啲人唔捨我買，消費券我拭目以待。」

雖然建華集團向檔販提供電子支付收款機，不過亦有水果檔店主「斬釘截鐵」強調不會使用該收款機，認為不需迎接消費券的商機。「唔收！有咩券都唔收，麻煩冇用！就算我唔收都有生意。」而其店員亦擔心使用收款機時，若輸入的金額錯誤，將誤收顧客的金錢。「收少咗要自己嘔返出嚟，收多咗就唔知點算。」