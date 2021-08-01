消費券｜WeChat PayHK優惠一覽　大抽獎幸運兒贏多5000元

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券將於8月1日派發，四間支付平台均大推優惠吸客，其中WeChat Pay推出「商戶優惠放題」，覆蓋超過100間商店；邀請親友使用更可賺多達5,000元「加碼賞」，另外還有兩大抽獎活動，幸運兒的消費券將可倍增至1萬元，亦可贏取Columbia、Cath Kidston等品牌的電子現金券。



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1. 商戶優惠放題

WeChat Pay HK最近推出「商戶優惠放題」，用戶只須訂閱消費券資訊，便可領取逾100間商店優惠，包括HKTVmall、一田超市、OK便利店、麥當勞、大家樂等。WeChat Pay HK更指，優惠持續加碼中。

2. 「邀請親友消費券齊齊加碼」活動

在9月1日或之前，已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，進入「邀請親友消費券齊齊加碼」活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與活動。

當親友完成訂閱後，並選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

而WeChat Pay HK亦提升「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的獎賞，用戶只須在推廣期內，利用WeChat掃瞄活動的推廣海報，進入活動頁面，並填寫手提電話號碼驗證，完成後即訂閱與消費券相關的資訊，並可獲12元電子現金券。參與商戶共有40家，包括7-Eleven、新鴻基地產旗下商場、莎莎等 。

3. 「日日有千抽」獎賞

在7月4日，即消費券開始接受登記前，先前已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動的WeChat Pay HK用戶，即可登錄「日日有千抽」活動頁面，直接獲贈1次機會體驗抽獎。消費券接受登記後，凡WeChat Pay HK登記消費券並獲批，每日均可抽獎，抽獎時間直至9月3日。

指定專屬電子現金券包括︰

1） HKD80 Columbia/Go Wild專屬電子現金券；

2） HKD20 Crocs專屬電子現金券；

3） HKD100 Chevignon專屬電子現金券；

4） HKD20 Cath Kidston專屬電子現金券。

用戶按此了解更多︰「日日有千抽」獎賞

4. TVB遊戲抽獎

富融銀行和 WeChat Pay HK 贊助無綫電視遊戲，於8月27日或之前舉行四輪「睇電視，抽WeFun， 5000融易變10000」遊戲，參加者有機會令消費券倍增至1萬元，亦即獲得額外5,000元消費券，首階段的兩輪登記已完結，有意參加的市民須等待下月底的第二階段遊戲。

市民以WeChat Pay HK 登記領取消費券，每用滿500元，即可揭曉抽獎一次，人人有獎，永不落空。詳情留意 TVB 翡翠台節目畫面出現的專屬二維碼。

各輪登記詳情如下：

第一階段（7月2日至8日）（登記期已完結）︰

第一輪開始登記日，為7月2日（周五）晚上8時TVB節目；截止登記日，為7月5日（周一）下午5時。

第二輪開始登記日為，7月5日（周一）晚上8時TVB節目；截止登記日為7月8日（周四）下午5時。

第二階段（8月25至27日）︰

第三輪開始登記日，為8月25日（周三）晚上8時TVB節目；截止登記日為8月26日（周四）下午5時。

第四輪開始登記日，為8月26日（周四）晚上8時TVB 節目；截止登記日，為8月27日（周五）下午5時。