鍾國斌：九成疫苗接種率「好離地」　要儘快通關　與病毒共存

立法會議員、自由黨黨魁鍾國斌今日（29日）接受前民主黨主席劉慧卿訪問，談及疫情、立法會、《反外國制裁法》等議題，他形容日前港大微生物學系講座教授袁國勇稱要九成疫苗接種率才可通關的説法「好離地」，等於要香港「永遠封關」、「永遠自己食自己」，認爲政府應放棄「清零」，學習與病毒共存，儘快開關恢復經濟。



鍾國斌接受訪問時，不點名批評日前港大微生物學系講座教授袁國勇指，疫苗接種率要達九成才可放寬防疫措施或通關的説法，指全世界沒有一個地方可以做得到，「簡直是天方夜譚」。他說部份醫學專家「眼光狹窄」，只停留在醫療角度，忽視市民實際狀況和需要，形容「清零」、九成人接種疫苗等的要求「完全離晒地」。

他認爲香港是國際城市，有大量國際貿易及經濟活動，必須開關才可營造理想的環境。又表示很多外國人欲來港投資，但礙於防疫規定而停步，認爲香港因此失去很多商機，說「驚得幾多？驚到幾時？」鍾國斌認為政府要面對現實，放棄「清零」的目標，考慮如何與病毒共存，儘快開關，幫助各行各業，恢復經濟。

希望議會有多元聲音 未回應會否參選下屆立法會

被劉慧卿問到會否參選新一屆立法會選舉，鍾國斌賣關子說「到時話你知」，但表示希望有民主派人士願意參選。民主派議員去年總辭，他指議會沒有反對派阻撓後，雖然部份香港需要的政策得以加速處理，但民主派亦代表部份市民的聲音，缺乏反對意見並不完美。劉慧卿認為有人可能對審查有顧慮，覺得是屈辱，因為制度原來並不需要進行相關程序，鍾國斌反駁稱「乾乾淨淨怕咩人審查」，又認爲「世界變了，以前的制度已經成為歷史」。

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鍾國斌：國家之間角力 香港無能力改變

全國人大常委會將於8月召開會議，消息指議程包括《反外國制裁法》，劉慧卿問及影響部份銀行及公司的話應如何處理，鍾國斌笑言「大家唔好制裁大家咪得」，續指現時未清楚細節，難以評論，但相信中央的措施是希望給予西方國家警告信息，認為香港「很慘」，對於國家之間的角力，沒有能力做任何改變。