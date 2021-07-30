何詩蓓再摘銀｜奧海城逾百人打氣　劏房前殘奧泳手：政府支援不足

港隊游泳選手何詩蓓繼早前於200米自由泳賽事奪得銀牌，今日（30日）早上再於100米自由泳奪得一面銀牌。過百名市民一早到奧海城觀看直播，有居於劏房的市民從元朗到場觀戰，她稱曾為殘奧代表泳手，對何詩蓓再奪牌感興奮。她又提到，政府多年來對運動員支援不足。



7月30日，香港飛魚何詩蓓出戰100米自由泳決賽，大批市民在奧海城觀看直播。（何家達攝）

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於早上9時多，奧海城有過百名市民已到場等候觀看何詩蓓出戰100米自由泳賽事，信和集團副主席黃永光亦到場觀戰。商場向市民派發打氣棒，甚至有大型獎牌氣球。當何詩蓓出場時，在場市民表現興奮，全程比賽均為她吶喊歡呼。

信和集團副主席黃永光到場觀戰，豎起大拇指讚許。（何家達攝）

三代人觀看比賽越洋打氣

趙小姐與媽媽和姨甥女，三代人共同為何詩蓓越洋打氣，更自備印有打氣字句紙張。趙小姐對何詩蓓再下一城感興奮，形容她再為港人爭光。她又稱，認為政府應再於運動發展增撥資源，包括增設運動設施。

趙小姐（中）與家人一同到場觀看直播，更自行準備打氣牌。（張嘉敏攝）

8歲的陳小朋友本身有練習游泳，對何詩蓓努力練習後獲得佳績感到感動，又稱日後會以何詩蓓為目標，希望在奧運奪得金牌。

奧海城有過百名市民觀看何詩蓓賽事直播。（何家達攝）

殘奧代表泳手兩原因由元朗出奧海城觀戰

居於元朗劏房的Gigi一早到達奧海城觀戰，她稱由於昨晚突然失去電視訊號，加上怕自己表現興奮「大聲叫」會影響鄰居，故到商場觀戰。

她表示，曾於1999年代表港隊出戰殘奧的游泳項目，她稱多年來政府對運動員的支援不足，包括運動員自行添置裝備，而疫情下亦未有為選手安排場地訓練。她已退役多年，現任職救生員，指出政府要顧及選手退役後的工作支援。