旅遊展開幕　邱騰華料業界「艱難時期」延續　台灣展館搶眼望通關

疫情回穩，香港國際旅遊展於今日（29日）開幕，並於周末（31日、8月1日）開放予公眾參與。商務及經濟發展局長邱騰華致辭時表示，現時對旅遊業來說是一個艱難時期，他預計，旅遊業短期內不會復甦。

邱説，香港以往每年接待6000萬人次旅客來港，每天接待不少於15萬人，但現時每天卻只接待不多於200人。這段時間業界可以把握時機準備及作出重整，並提供更多特色本地旅行團等，而商務旅遊方面也應增加更多科技的應用。



台灣觀光協會香港辦事處秘書洪瑞聯表示，香港人要到台灣旅遊可能要經歷一段時間。（梁煥敏攝）

香港國際旅遊展今日起至8月1日舉行，有來自16個國家共100多間展商參加。當中台灣旅遊館積極推廣其單車旅遊，台灣觀光協會香港辦事處秘書洪瑞聯表示，對各地的旅遊業來說，現時當然是艱難時期，香港人要到台灣旅遊可能要經歷一段時間，「最主要是疫情、民生，還有其他的狀況，我們當然希望可以盡快開通回復兩地旅遊。」但坦言現時沒有一個真正的「時間表」，只能盡全力去讓香港人去懷緬一下到當地旅遊的感受，積極籌備重建旅遊。

入場人士必須嘟安心出行

日本展館一向最受歡迎，疫情之下，只有不足一半縣市的本地工作人員到場參展，坦言現時只期待盡快可以控制疫情，讓港人能夠盡快到當地旅遊。由於難以到外地旅遊，展覽設有大灣區、本地旅遊資訊及特色餐廳展區，亦新增豪華露營特別展區，本地旅遊相展區推廣，此外，不能到香港的參展商以視像形式舉辦旅遊講座，值得一提的是，入場人士必須使用安心出行。