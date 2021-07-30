教育局證聖德肋撒幼園校長胡肖霞「三罪」　辱罵教師、擅調畫壁畫

退休法官胡國興胞妹、聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞，早前遭教職員集體控訴，斥其濫權及粗暴對待學童。一直協助教職員的前區議員李敖然接獲教育局書面回覆調查結果，證胡肖霞至少「三宗罪」，包括曾擅自調派教職員在工作時間離校擔任其他工作（到其住所畫壁畫）、要求教員在工作時間處理校長私人事務，以及校長曾在學校以帶侮辱性言詞罵教師。

教育局已要求學校作適當紀律行動，由於部份指控涉教學人員專業操守，教育局將就校長的專業操守作跟進。至於粗暴對待學童一事則缺乏目擊證人或實質證據，未能確立指控。而校長被指涉篡改會議紀錄則因已向警方報案，教育局暫不作跟進。



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大角咀聖德肋撒幼稚園三名教師，今年3月透過時任區議員李敖然召開記者會，投訴校長胡肖霞濫權，包括要求教員處理私務、於辦工時間到校長住所畫壁畫；胡肖霞其後曾回覆《香港01》否認指控，更稱教職員是自願參與，到訪時表現開心。

校長不應擅調教員離校擔任其他工作

教育局回覆信件表示，接獲投訴後曾與校監會面，並在今年3月至5月訪校六次，與相關校長、主任、教師及助理會面。經教育局調查後，證實胡肖霞曾在本年初全港學校停面授課期間，要求3名教師在工作時間到校長在上水的住所畫壁畫；另曾於今年1月安排3名教師為畫壁畫進行「起稿做版」等預備工作。

有前任及現役教職員早前集體控訴，指大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉嫌「公器私用」，包括以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫。（余俊亮攝）

教育局形容有關工作與教師在校工作範疇無關，「不論教師是否自願參與有關工作安排，本局認為校長不應擅自調派教職員在工作時間離開學校擔任其他工作。」至於校長被指涉篡改會議紀錄、製造教師到住所壁畫前知悉有美化校園計劃一事。教育局指，由於涉事教師已向警方報案，局方暫不跟進此指控。

不論是否工時之內 不應要求教師處理校長私人事務

校長安排教師在工作時間將其個人文學作品手稿鍵成文稿一事，教育局亦認為安排不妥，重申「校長不應要求教師在工作或非工作時間處理校長的私人事務」。而教育局調查亦證實，校長曾在今年3月17日在學校以帶侮辱性言詞責罵一名教師。

有投訴指，校長要求助理在工作時間為其購入私人食物，教育局認為校長有支付食物支出，不涉學校費用，惟安排易引質疑，「未能分清公私兩務」。

大角咀聖德肋撒幼稚園三名教師投訴校長胡肖霞安排教師為其住所髤油。（余俊亮攝）

粗暴對待學童指控欠實質證據

此外，有教職員質疑校長包庇教職員粗暴對待學童（強行將餸菜塞入幼兒口中）及校長掌摑學童待指控，則因無法取得懷疑受害人資料、沒有錄影或目擊者等實質證據，故未能確立有關指控。

學校須紀律處分校長 局方另調查校長操守

教育局表示，已促學校訂定改善措施及機制，加強溝通及改善僱員關係。而教育局會嚴正提示學校就是次有關校長投訴結果作適當紀律行動，並須將結果通報教育局。考慮到部份對校長的指控涉教學人員專業操守，教育局就校長的專業操守作跟進行動。