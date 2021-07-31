疫苗FAQ｜專家指心肌梗塞病人染疫死亡率高8倍　籲病情穩定者打針

本港近月新冠肺炎疫苗接種人數急升，惟長者接種率仍較低。醫管局心臟服務中央委員會主席李耿淵今日（31日）指，美加有研究顯示，患急性心肌梗塞病人感染新冠病毒，死亡率會高八倍，呼籲短期內中風及心臟病沒有復發跡象，病情穩定的病人接種疫苗。



醫管局中風服務中央委員會主席方榮志亦指，上月有130名病人接種疫苗後中風，同期有1100人沒有接種疫苗而中風，反映接種疫苗及中風基本上無直接關係。



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李耿淵及方榮志今日接受商台節目《政經星期六》訪問，方榮志引述外國文獻指，曾中風而感染新冠肺炎人士死亡率高兩至三倍，認為除非曾出現敏感導致休克等情況，否則亦可接種疫苗。然而他又稱，急性心臟病、中風後一、兩個月如病情非穩定，則建議再觀察一段時間再決定是否接種。

李耿淵認為，「即日籌」有助提升長者接種率，並呼籲病情穩定的心臟病人接種疫苗。被問到市民應否先作檢查再接種疫苗，他認為要視乎病人有沒有病徵，例如出現心口痛等，或須先諮詢醫生，由醫生判斷是否須再進行詳細檢查。至於三高等危險因素控制得好的病人，大部份毋須先檢查再接種疫苗。

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方榮志認為，70%接種率可建立保護屏障是基於過往病毒傳播情況，但變種病毒Delta傳播力更強，因此「接種率愈高，安全性就愈高」。他又指，參考台灣情況，防輸入措施「久守必失」，然而即使出現缺口，假如每人亦有接種疫苗，「就算感染到亦不會有重症，對社會負荷細好多」。

問：多年前曾中風，現時有三高問題，亦有家族遺傳心臟問題是否適合接種？



方榮志：中風已是多年前，相信病人有持續覆診；而三高問題相信亦有食藥控制，基本上所有病情基本受控、穩定，故認為適合接種，亦鼓勵接種，因感染新冠肺炎後風險更高。

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問：完成心臟支架手術，有血小板偏低情況，加上對三種藥物敏感是否適合接種？



李耿淵：建議先和醫生商討，是否須更詳細檢查。如檢查後正常，血小板偏低仍適合接種。

問：多發性硬化症是否適合接種？



方榮志：歐美沒有發現接種完疫苗，增加多發性硬化症病人復發機會。如病人正使用藥物調節免疫力，建議先接種兩劑，再視乎政府決定是否需接種第三劑。

問：曾經出現兩邊面面癱情況，接種疫苗後會否增加復發機會？



方榮志：本港現時接種的兩款疫苗副作用亦包括導致面癱，接種疫苗後面癱比正常機率高兩至三倍不等，平均10萬人接種就有三人面癱。現時沒有文獻指疫苗會令面癱復發，可考慮接種，惟須自行考慮風險。

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問：白血球偏低、有地中海貧血基因、乙型肝炎帶菌者，以及有紅斑狼瘡趨向是否適合接種？



李耿淵：以上全部為較輕微疾病，白血球偏低、地中海貧血基因亦不影響疫苗接種，乙型肝炎帶菌者亦適合接種。至於紅斑狼瘡趨向，如病徵輕微都可打針，但如經常關節痛，或要接受治療才接種。

問：有心律不正，兩個月前懷疑「小中風」是否適合接種？



方榮志：兩個多月輕微中風如病情不嚴重，而血壓高及心臟疾病情況穩定都可接種。至於心律不正方面，疫苗不會加重情況。