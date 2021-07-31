新冠疫苗｜周六6.4萬人打針　周五9人不適送院

本港周六（31日）共約6.4萬人接種新冠疫苗，較昨日（30日）下跌近5,500人，累計有322萬人已打至少一針；再有2.9萬人預約打針。

昨日再有9人打針後不適送院，均是接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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截至今晚8時的過去24小時，共有約64,893人接種疫苗，較昨日的70,297人下跌5,404人。當中接種首劑科興的有8,512人、打第一針復必泰則有21,381人；打第二針科興則有12,154人，注射第二劑復必泰則有22,846人。

另外，今日再有29,400人預約打針，當中科興佔4,500人，餘下的24,800人則是預約注射復必泰。

昨日共有9宗打針後不適送院個案，他們均出現常見副作用，全部情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼

