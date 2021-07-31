新冠疫苗｜消息：政府大機會延長接種中心開放至10月

社區疫苗接種中心原定只會開放到9月底，之後便會關閉，因此今天起計，僅餘32天可以打第一針。不過，公務員事務局局長聶德權早前表示，會考慮是否延長接種中心的開放期限。

《香港01》接獲消息指，政府較大機會延長接種中心的服務，或延長數星期至一個月，換言之，接種中心料到10月仍會繼續開放，市民於9月也可接種第一針，但相信到時接種中心數目會減少。



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《香港01》綜合兩個消息來源，指疫苗接種中心有機會延長服務數星期至一個月。另有消息人士指出，由於部分接種中心的服務量較低，料在9月後部分中心不會繼續運作，令全港的接種中心數量少於現時的29間。另外，由於政府亦了解到市民有做運動的需求，有消息指在9月後，原本使用體育館作接種場地的中心或需「轉場」。

社區疫苗接種中心。（資料圖片／羅君豪攝）

聶德權上周六（24日）表示，會視乎未來一周的接種情況，並評估各接種中心使用率及與營運者溝通，決定會否延長接種中心的開放限期，8月初會有公布。現時疫苗預約網站上仍顯示，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期尚餘32 天，換言之，若扣除今天，接種第一針的最後限期是8月31日。

現時疫苗預約網站上仍顯示，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期尚餘32 天。 （網站截圖）

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