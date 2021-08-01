消費券｜旺角港鐵站多人等候拍卡八達通　有人誤以為可兌換現金

政府派發的第一期電子消費券今日（8月1日）發放第一期，7月17日或之前成功申請及合資格人士最快同日收到2000元款項。計劃設 4 個領取途徑，即八達通、Tap & Go、支付寶香港及 WeChat Pay HK。

其中，八達通要親自拍卡或用手機程式領取外，其餘三個儲值支付工具會將消費券直接存入帳戶。旺角港鐵站的八達通感應器設於A出口附近，凌晨零時，現場有大約10名市民等候陸續拍卡領取電子消費券，有旺角居住一度以為用八達通領取現金券之後，可以到便利店將錢轉到支付寶再兌換現金，到便利店了解後失望而回；另外，有不少市民表示，領取現金券之後明日會去飲茶慶祝一下，但不會「大花筒」，其餘金額只會用作日常消費。



▼市民凌晨領取消費券情況▼



+ 3

第一期電子消費券今日（8月1日）發放第一期，以八達通領取金額的市民，須親身以八達通拍卡，或透過手機八達通手機應用程式按鍵領取，有關款項不會自動存入八達通。旺角港鐵站的八達通感應器設於A出口附近，凌晨零時，現場有大約10名市民等候陸續拍卡領取電子消費券，由於讀咭機顯示太快，不少人想確認領取及拍照留念也趕不及。

【消費券】第一期2000元消費券8月1日到手，市民凌晨到旺角的八達通機領取。於旺角居住的Alan專程到來拍卡，他一度以為用八達通領取現金券之後，可以兌換現金。（羅君豪攝）

於旺角居住的Alan專程到來拍卡，他一度以為用八達通領取現金券之後，可以到便利店將錢轉到支付寶再兌換現金，只此即時到附近的便利店向職員查問。

【消費券】於旺角居住的Alan專程到來拍卡，他一度以為用八達通領取現金券之後，可以兌換現金。但便利店職員即告知，不能套現。（梁煥敏攝）

可是，記者和他到達便利店之後，職員未有聽到他整句說話後已即時對他說，「八達通現金券唔可以兌換！」Alan顯得有點失望，並對記者說用來到超級市場購買日常用品使用。

【消費券】第一期2000元消費券8月1日到手，市民凌晨到旺角的八達通機領取。張女士說，會用於日常消費。（羅君豪攝）

到來領取八達通現金券的張女士則說，專程到來嘗試拍卡領取現金券，眼見讀卡機顯示戶口多了2,000元顯得安心，「聽日專程早啲起身去飲茶慶祝！」她又說，不會因為獲得額外的現金券而增加消費，大部份會用作日常消費，到超級市場購物，「聽日飲茶都唔會話特別食得多，唔會因為咁食多籠蝦餃，希望啲錢起碼可以食多兩三次。」

亦有因為疫情少到外出的年長市民表示，由於疫情緩和，加上有額外「收入」，多一個藉口外出消費，「身上面多少少錢，終於可以去飲下茶，差不多一年冇乜出街。」

【消費券】第一期2000元消費券8月1日到手，市民凌晨到旺角的八達通機領取。首名在港鐵站排隊的莫先生，幫媽媽領取。（羅君豪攝）

首名在港鐵站取得現金券的莫先生說，剛剛下班後為媽媽的八達通領取現金券，目的只是為了她感到安心。

首批登記人士，即於7月4日至17日經消費券網站完成電子登記者，最快明日（8月1日）可獲發第 1 期的 2,000 元。透過八達通實體卡領取消費券的人士，須親身拍卡地點包括零售商店如 7-Eleven、OK便利店、惠康所有分店、以及設於港鐵、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的補貼領取站。

▼$5000 電子消費券懶人包▼



+ 6

首批登記人士，即於7月4日至17日經消費券網站完成電子登記者，最快明日（8月1日）可獲發第 1 期的 2,000 元。透過八達通實體卡領取消費券的人士，須親身拍卡地點包括零售商店如 7-Eleven、OK便利店、惠康所有分店、以及設於港鐵、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的補貼領取站。

▼支付寶電子支付開戶教學+優惠懶人包▼



+ 10

▼毋須「智方便」 登記消費券簡易7大步驟教學 即點撃下圖仔細看清▼



+ 3

▼消費券領取詳情▼

