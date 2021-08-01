消費券｜8.1凌晨起可領2000元　多個營辦商網絡大塞車

第一期2000元的電子消費券，8月1日凌晨可以領取。不過早前登記時「咖啡杯都企不穩」、要讓市民飲咖啡等待的Tap & Go，再次網絡大塞車，01記者實測無法登入。八達通app、Alipay都顯示繁忙。
▼市民凌晨領取消費券情況▼
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▼Tap&Go領取消費券畫面▼
登入Tap&Go，再次要等待，多次顯示網絡錯誤，但嘗試多次後，就可以看到2000元已到賬。
▼八達通app領取消費券畫面▼
八達通app則現時未能領取。
▼Alipay HK領取消費券畫面▼
Alipay HK手機app亦顯示「顧客太多，客官請稍後」。
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▼支付寶電子支付開戶教學+優惠懶人包▼
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▼毋須「智方便」 登記消費券簡易7大步驟教學 即點撃下圖仔細看清▼
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▼消費券領取詳情▼
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消費券｜8.1凌晨起可領2000元 多個營辦商網絡大塞車消費券｜第一期發放前夕 01街訪市民：大多用於日常開支消費券｜下周日發首輪2000元 八達通商戶增兩萬 支付寶增1.3倍消費券｜金行設八達通機搶客 金銀貿易場張德熙：買金回報勝通脹消費券│首2000元周日凌晨就收到 調查指用於光顧食肆只排第3位消費券｜8.1發放首日適逢張家朗戰團體賽 商場派能量飲品打氣