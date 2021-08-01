消費券｜8.1凌晨起可領2000元　多個營辦商網絡大塞車

第一期2000元的電子消費券，8月1日凌晨可以領取。不過早前登記時「咖啡杯都企不穩」、要讓市民飲咖啡等待的Tap & Go，再次網絡大塞車，01記者實測無法登入。八達通app、Alipay都顯示繁忙。



▼市民凌晨領取消費券情況▼



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▼Tap&Go領取消費券畫面▼



登入Tap&Go，再次要等待，多次顯示網絡錯誤，但嘗試多次後，就可以看到2000元已到賬。

▼八達通app領取消費券畫面▼



八達通app則現時未能領取。

▼Alipay HK領取消費券畫面▼



Alipay HK手機app亦顯示「顧客太多，客官請稍後」。

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▼消費券領取詳情▼

