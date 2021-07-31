消費券｜第一期發放前夕　01街訪市民：大多用於日常開支

第一期電子消費券將於明日（1日）發放，記者下午到尖沙咀一帶觀察市民氣氛。不少市民打算將消費券運用到日常開支上，有市民特意選擇八達通作為登記平台以方便乘搭交通工具時使用；有市民則打算將消費券用於打扮上。有商戶則推出消費券額外優惠，以吸引更多顧客。



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第一期電子消費券將於明日（1日）發放，不少市民均表示打算將消費券用於日常生活開支。

李先生及太太未有對消費券將於明日發放感到太興奮，他們表示沒有特別想購買的物品，估計會將消費券用於食飯、搭車等日常生活開支當中，李先生更表示，為方便將消費券用於交通上，特意選擇八達通為登記平台。

陳小姐打算將消費券用於打扮上。（馬煒傑攝）

歐小姐及李先生亦同樣選擇八達通作登記平台，都是因為方便日常生活當中可以使用，她們認為消費券很大機會於用餐、交通及購買日常用品當中使用，李先生表示亦可能會用作購買電子產品，但並未有實質計劃。另外，他們亦表示沒有刻意留意與消費券相關的優惠。

對於消費券，陳小姐則打算用於打扮上，她表示一直都有漂染頭髮的打算，而所以便打算利用即將發放的消費券去漂染頭髮。她表示，一次的「漂、染、洗、剪、吹」大約會用去超過一千元，而餘額則大概會用於饍食或交通中。

而商戶方面，有商戶推出消費券優惠，市民購物滿指定金額便可享有折扣優惠，有商戶則聯合推出跨商店現金券，讓未有購物計劃的市民先購買現金券，以免消費券過期而白白浪費。有商場亦推出優惠，市民於商場購物滿指定金額可獲額外現金券。