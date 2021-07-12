華富邨重建｜老邨民憶述上樓如中六合彩　浸大生助記錄歷史

撰文： 廖文謙 最後更新日期： 2021-07-12 00:00

擁有50多年歷史的華富邨即將於2027年進行重建，邨民在區內半世紀的生活痕跡或遭抹去。一群浸會大學學生透過Zoom或親身訪問，協助華富邨長者記錄人生，將他們的口述故事記錄下來，製成小冊子或多媒體作品，送贈受訪長者。 有受訪的長者表示，自己在80年代來到香港，體驗過當時生活的辛勞及不易，但到了華富邨就過上安逸的生活，如同中了六合彩。

一群浸會大學學生透過Zoom或親身訪問，協助華富邨長者記錄人生。（廖文謙攝）

現年73歲，在華富邨居住了26年的林婆婆為其中一位參與計劃的長者。於1979年從福建來港的她表示，當時很多鄉下的居民均以為她在香港的生活很輕鬆和幸福。但事實上，她既要承擔高昂的物價，又要克服言語不通的問題，更要照顧患病的丈夫，生活可謂毫不輕鬆。

幸而，她在47歲時搬進華富邨，而租金亦由兒子代繳。她笑言，自己被人形容為「中咗六合彩」，而她亦從此過上安逸的生活。她表示，自己最喜歡華富邨內，銀都冰室的奶茶和菠蘿包。

三位同學（上排）負責訪問林婆婆（左下二）。（廖文謙攝）

學生們錄下的口述歷史，不僅對保存香港歷史有很大的作用，對於患有輕度認知障礙症的林婆婆來說，也相當重要。林婆婆笑言，自己會經常看同學們製作的短片，覺得「好開心」，又會分享給其他朋友及家人觀看。

林婆婆最喜歡「銀都冰室」的奶茶與菠蘿包（廖文謙攝）

負責訪問林婆婆的小組成員徐同學稱，是次服務研習令她對口述歷史有更多了解，豐富自己對華富邨舊日的認知。她舉例，很多人或會認為，生活於80年代的香港是非常幸福，但林婆婆的親身經歷卻讓她了解到，當時工作的辛酸和經濟的壓力。她認為，用拍片的方式可以錄下林婆婆的口音和文化術語，能更加凸顯口述歷史價值，與書本歷史有分別。

修讀中文系的嚴同學表示，自己透過聆聽林婆婆的人生故事，對20多年前的香港歷史不再陌生，並對華富邨的變遷及影響有更深入了解。另一位成員陳同學說，口述歷史能涵蓋歷史書比較表面與空泛的部分，如林婆婆表示當年擁有一部單車已是富有的象徵，便能實際地反映出當時生活不富裕的情況。

同學與林婆婆（右二）相處融洽（廖文謙攝）

課程導師之一，語文中心助理講師林海容女士表示，計劃所帶來的影響是雙向的。有不少學生經此計劃後，與家人的關係變好，亦懂得如何關心身邊的長者。而受訪的長者同樣獲益良多，不僅能從學生們得到關懷與愛護，亦學習到如何使用視訊軟件Zoom 。