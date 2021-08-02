黃偉綸：社會有聲音倡增濕地緩衝區發展地積比　政府會檢視

住屋問題困擾本港，發展局局長黃偉綸今日（2日）出席一活動後表示，部分濕地緩衝區發展地積比相對低，社會有聲音指可否稍增，同時保證緩衝區功能，政府小組未來會檢視，當中細節言之尚早。他又稱，政府已覓得330公頃土地，在未來10年提供逾31萬個公營房屋，會再看如何加快發展供應。



發展局局長黃偉綸（2日）今日出席「建造業安全周2021」開幕禮。（盧翊銘攝）

發展局局長黃偉綸今日出席「建造業安全周2021」開幕禮後稱，濕地緩衝區非不可有任何形式發展，但要想得十分清楚，未來方向是減低環境影響同時，檢視某些地區的發展潛力。他稱，目前部分地方發展比積相對低，社會一直有聲音指可否稍增，政府未來會檢視，至於地方、詳細資料是「言之太早」。

黃偉綸活動後表示，濕地緩衝區非不可有任何形式發展，但強調要想得清楚。（盧翊銘攝）

另外，港澳辦主任夏寶龍早前表示，香港將告別劏房、「籠屋」。黃偉綸稱，政府已覓得330公頃土地，在未來10年提供逾31萬個公營房屋，形容略有成績，三分一會於首5年落成，會再看如何加快發展供應，包括在審批程序方面，如以往由數個部門審批設計、配置、高度，今日由規劃署去處理，惟強調在環境、交通等顧慮不會妥協。

發展局和建造業議會於今日起至周五（6日）合辦「建造業安全周2021」，向業界推廣及加強 宣揚「零意外」訊息，今年主題為「安全智慧 工地」。