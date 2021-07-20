南生圍濕地緩衝區　財團闖關申建逾百幢低密度住宅　提供114伙

社會接連有聲音建議發展新界濕地範圍，有財團近日向城規會闖關，申請於南生圍濕地緩衝區建屋，擬發展低密度住宅，將興建108幢約3至5層高的住用建築物，共提供114伙單位。
擬議發展位置於元朗壆圍錦壆路東，一幅面積近55萬平方呎的土地。該土地現為「綜合發展包括濕地修復區」，並屬於「濕地緩衝區」範圍。申請人擬發展住宅，以不多於0.4倍的地積比率，興建110幢建築物，當中108幢為住用、2幢為非住用。每幢作住用的建築物將有3至5層高，共可提供114伙單位；亦有214個停車位。
根據Google於今年2月拍攝的街景圖片，部分涉及的土地現為池塘，附近亦有工程進行中。土地註冊處資料顯示，部分涉及的地段由「 任國地產發展有限公司（YAM KWOK ESTATES COMPANY LIMITED ）」持有，文件顯示自1985年起持有相關土地。
此外，其餘地段各由不同公司持有，部分均於2009年交易，包括「坤耀有限公司」、「守信有限公司」及「亨僑有限公司」，而上述3間公司均由許天立擔任公司董事。
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