南生圍濕地緩衝區　財團闖關申建逾百幢低密度住宅　提供114伙

社會接連有聲音建議發展新界濕地範圍，有財團近日向城規會闖關，申請於南生圍濕地緩衝區建屋，擬發展低密度住宅，將興建108幢約3至5層高的住用建築物，共提供114伙單位。



政府早前亦曾揚言於不影響生態下可考慮加高濕地緩衝區的發展密度。（資料圖片）

擬議發展位置於元朗壆圍錦壆路東，一幅面積近55萬平方呎的土地。該土地現為「綜合發展包括濕地修復區」，並屬於「濕地緩衝區」範圍。申請人擬發展住宅，以不多於0.4倍的地積比率，興建110幢建築物，當中108幢為住用、2幢為非住用。每幢作住用的建築物將有3至5層高，共可提供114伙單位；亦有214個停車位。

Google於今年2月拍攝的街景圖片，部分涉及的土地現為水塘。（Google街景圖片）

根據Google於今年2月拍攝的街景圖片，部分涉及的土地現為池塘，附近亦有工程進行中。土地註冊處資料顯示，部分涉及的地段由「 任國地產發展有限公司（YAM KWOK ESTATES COMPANY LIMITED ）」持有，文件顯示自1985年起持有相關土地。

此外，其餘地段各由不同公司持有，部分均於2009年交易，包括「坤耀有限公司」、「守信有限公司」及「亨僑有限公司」，而上述3間公司均由許天立擔任公司董事。