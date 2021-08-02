消費券｜財政司辦公室：如商戶作虛假交易助套現　會被列入黑名單

政府昨日（8月1日）發放第一期電子消費券，計劃設4個領取途徑，即八達通、Tap & Go、支付寶香港及 WeChat Pay HK，不少市民已收到2000元款項。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早（2日）於電台節目再度強調，消費券不可套現，假如有商戶作虛假交易，支付平台營辦商會調查，相關商有可能被列入政府黑名單，不可再收消費券，甚至可能交由執法部門。



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王學玲於港台節目《千禧年代》表示，昨日發放消費券的情況大致暢順，亦見到消費券成功帶動市面氣氛，認為效果理想。談到坊間提出不少方法套現消費券，她強調不能套現，電子支付平台營辦商會留意商戶交易，假如出現不正當或虛假交易，營辦商會跟進調查，一旦涉及合謀詐騙，該商戶會被列入黑名單，不可再收取消費券，執法部門亦可能跟進事件。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，有部份市民表示仍未收到消費券。王學玲表示，市民應先了解是否已完成登記，收到政府短訊確認。她續指，亦有可能是電子錢包或八達通卡出現問題，可與營辦商聯絡。至於有部份人指，消費時被多扣錢，又或付費後仍顯示未完成交易，她提醒市民應保留單據，再與商戶及支付平台營辦商聯絡。

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