獎賞計劃月月送足金　中西區工作或居住　打一針有機獨享八兩金

「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會宣布推出消費獎賞計劃，包括「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動，得獎者最高可獨享8兩足金。 活動開放予所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士，合資格人士只需於活動網站登記www.cwd-rewards.hk即可參與抽獎。



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逾500家商戶參與 獎賞總值超過2,000萬

「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會宣布推出消費獎賞計劃，計劃有逾500家商戶參與，將送出總值超過2,000萬元大禮、優惠和獎賞。計劃為期6個月，由今年2021年8月中至明年2022年1月舉行。內容包括足金大抽獎、假日行人坊特色市集、結合中西區店舖的消費優惠獎賞、籌辦多項文娛康樂活動以及送贈福包大行動等。

籌委會冀推動中西區居民接種疫苗 外傭都可參加

當中為響應「全城起動、快打疫苗」運動，「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動將於8月下旬起，舉辦共6次足金大抽獎。抽獎獎品總值90萬港元，首5次抽獎中將有八位得獎者各得一兩足金，而第6次抽獎中將有一名得獎者獨得八兩足金。

活動籌備委員會召集人兼統籌葉永成表示，希望能集中資源，以足金抽獎推動中西區居民或於中西區工作人士接種疫苗。所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士，包括外籍傭工都可於本月內經活動網站www.cwd-rewards.hk登記參與抽獎。

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加入優惠及獎賞計劃 中藥行期望生意額增長兩成

此外，不少中西區商戶亦有參與「中西區商戶優惠及獎賞」計劃，為市民提供特別購物及餐飲優惠，當中包括有過百年歷史的中藥零售連鎖店百成堂。百成堂副總經理林炳南指，過往藥行多做內地客生意，疫情後則將重心轉向本地客，提供更多優惠，望能「薄利多銷」。加入計劃後，百成堂推出「買一送一」等不同優惠，林炳南期望生意額能錄得兩成增長。

位於西營盤，有46年歷史的通泰行超市也有參與計劃。通泰行第三代掌舵人李豐年稱：「如果（參與計劃）可令區內經濟發展蓬勃，我會樂此不疲。」他又指，超市為區內兩代居民提供飲食所需，是一間具人情味的老店。現超市為所有正價貨品開出九五折優惠，李豐年期望能為超市生意額帶來5%至10%增長。

通泰行第三代掌舵人李豐年稱：「如果（參與計劃）可令區內經濟發展蓬勃，我會樂此不疲。」 （黃舒慧攝）

堅尼地城海傍體驗農耕樂

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」除商戶優惠外，自然亦有玩樂體驗。位於堅尼地城海濱一帶的堅農圃亦有提供一系列農耕體驗活動。中西區發展動力執委楊開永指，市民可在此體驗從發芽到收割的農耕樂趣。他稱：「會象徵式收費，希望可以推動到區嘅發展。」