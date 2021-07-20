失業率｜餐飲業夫婦開工不足　慳無可慳靠接濟：基層生存唔到

最新一期失業率為5.5%，改善顯著，但對經歷了半年失業日子的工友及其家庭來說，難關仍然難過。

葉小姐一直從事餐飲業，半年前餐廳執笠後就此失業，直到本月初才在一間中式餐廳找到工作，但一周僅返得2日工，因從事餐飲業的丈夫亦面對同樣處境，家庭月入只有過去一半，省吃儉用也不夠，要靠借錢度日。葉小姐曾試過在勞工處招聘會搵工，但大多沒有下文，她呼籲政府發放失業援助金，讓基層捱過難關。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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失業半年搵到工 一周返得2日月入減半

葉小姐失業半年後，今個月終於在一間中餐廳內找到工作，但開工不足情況仍然嚴重。她和同樣從事餐飲業的丈夫，每周僅有2日工作，家庭月收入亦從過去的3萬多元跌至1萬3千多元。房租六千元，加上2個正在讀書的孩子，夫妻二人先向親戚朋友借了數萬元救濟，之後又申請政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」8萬元度日，但她也擔心以目前狀況，貸款或難以償還，嘆謂，「過去喺香港只要勤力做，都唔會無飯食，依家完全另一回事。」

過去喺香港只要勤力做，唔會無飯食，依家完全另一回事。 葉小姐

葉小姐住的劏房。環境惡劣，但是每個月仍然需要她將過半收入投入進去。（受訪者提供）

慳錢慳到盡 10蚊買3份特價蔬菜

為了生活，葉小姐說一家人慳到盡，每晚趁街市結束前購買10元3份的特價蔬菜，「好耐都無出街食。她亦考了保安牌打算轉行，但輾轉多個招聘會應徵不同崗位，都未有下文，她又指，「周圍街招都少了好多，開工不足的人其實又有好多。根本上基層仲係生存唔到。」

消費券幫助不大 無奈考慮申領綜援

葉小姐說，封關令到本港經濟受挫，尤其是餐飲業更是人手大減，失業率雖然下降，但實際上基層面對情況愈發嚴峻。她說自己和丈夫為了配合政府的「疫苗氣泡」，6月初已經先後接種了疫苗希望推高接種率，但仍然通關無期。她說對於基層家庭，接種疫苗面對的風險更大，但是因為希望可以早日通關，恢復經濟，但感覺通關仍然無期。

她說已登記領取$5000政府消費券，惟認為幫助不大，「講咗成年啦，講到好似派5萬蚊咁。」她說自己有手有腳，過去日子艱難，都不希望拎綜援，但無奈之下都在考慮，她認為政府若是真心幫基層，應盡快發放失業援助金。

劉小姐說一家人十分拮据，女兒的同學拜訪時，也僅能煮一份即食麵招待。（受訪者提供）

四口家靠一家之主炒散度日 一日只煮一餐飯

面對同樣難關的還有劉小姐，她和丈夫、母親及女兒四人住於公屋。雖然無租金壓力，但是70多歲的母親及13歲的女兒均需要人照顧，劉小姐只能在家操持家務。

一家四口靠丈夫在外炒散的收入維持生計，過得十分拮据，不時要靠食物銀行接濟，女兒有時有同學做客，劉小姐僅能煮一包即食麵招待，「大多數時候一日只食一餐飯，早餐唔食，午餐食個包頂住算。而家小朋友的書本費、校服費都成了好大負擔，真係希望政府可以幫幫手。」