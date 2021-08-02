東京奧運｜國泰送商務艙機票予獲獎港隊運動員　可一年無限次乘搭

港隊運動員代表在今屆東京奧運會成績驕人，至今已取得一金兩銀佳績。國泰航空今日（2日）表示，將送出商務艙機票予所有於東京奧運得獎的港隊運動員，而且可一年無限次乘搭。國泰表示，稍後在東京殘疾人奧運會得獎健兒，同樣也可獲得此待遇。



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東京殘奧得獎健兒同樣可獲一年機票

國泰航空表示，為慶祝港隊於東京奧運奪得驕人成績，將送出「一年無限次乘搭商務艙機票」給所有於東京奧運得獎的港隊運動員，以作鼓勵。國泰補充，此次獎項除了東京奧運得獎運動員可享有後，稍後在東京殘疾人奧運會得獎健兒，同樣也可獲得。

資料顯示，今屆奧運獲獎的港隊運動員，暫時有男子劍擊選手張家朗及泳手何詩蓓，前者在男子花劍個人賽奪金，後者則在女子100公尺自由式、200公尺自由式奪得兩面銀牌。