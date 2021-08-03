新冠疫苗｜醫管局員工須強制接種　公共醫療醫生協會稱事前沒諮詢

政府宣布四類人士必須接種疫苗，否則定期自費檢測，當中包括醫管局員工。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（3日）在港台節目時表示，醫管局及政府相關部門事前未有就新措施諮詢員工意見，同事或考慮個人身體因素，例如懷孕同事未必放心接種，希望當局應尊重同事意願。
對於醫管局指，若員工未有定期檢測，會有紀律跟進。凌霄志指，相關詳情未有公布，會繼續向醫管局了解情況。
政府昨日（2日）公布，公務員及政府員工、醫管局員工等均必須接種新冠疫苗，否則由 9 月起須自費定期進行病毒檢測。凌霄志今日在港台節目時表示，醫管局及政府相關部門，在事前並未有就措施諮詢員工意見，與當局開例會時亦未有提及有關安排。醫管局一直強調接種疫苗屬自願性質，但凌霄志指，日後選擇不接種疫苗的員工需要定期自費做檢測，或會有經濟上的考慮。
凌霄志強調，絕大部分醫管局員工理解接種疫苗的好處，現時已有約九成醫生已接種疫苗，但由於現時疫苗欠長遠安全數據，有部份同事或考慮個人身體因素，例如懷孕的同事未必放心，認為當局應尊重同事的意願。他又提到，近日醫管局指出，若員工未有定期檢測，會有紀律跟進，但相關詳情則未有公布，會繼續向醫管局了解將會有何跟進及員工會否面臨紀律處分。
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