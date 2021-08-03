消費券｜消委會接市民反映商戶坐地起價　自助餐收費278元變348元

政府 5,000 元電子消費券已發放首期款項，消委會總幹事黃鳳嫺在港台節目時表示，截至現時為止，消委會共接獲26宗消費劵相關投訴。有市民反映有商戶趁機坐地起價，「訂自助餐時話278元，去到用消費劵要348元」。

有街市販商業界指出，部份街市檔主認為電子支付工具索取的佣金及收費較高，即使現時偉供免手續費半年安排，長遠而言亦不划算，令檔主卻步。業界建議當局與營辦商協商，減收檔戶手續費，以及改善街市網絡，相信有助推廣電子支付。



▼首日發放消費券情況▼



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政府5,000元電子消費券計劃，已發放首期款項。港九新界販商社團聯合會常務副主席林福泉，今日（3日）出席港台節目《千禧年代》時表示，由於檔主引入電子支付工具時，會考慮使用率、手續費等因素，加上要視乎街市新舊程度，公眾街市安裝電子支付工具的比率有參差。他續指，部份街市檔主認為，電子支付工具平台的佣金及收費較高，即使現時因消費券計劃，免手續費半年，長遠而言亦不划算，「吸引力冇咁高。」

對於有人建議食環署與檔販續約時，強制及協助檔主安裝電子支付工具。林福泉表示，歡迎政府提供協助，但認為不應強制安裝。他又建議，當局與營辦商協商，減收檔戶手續費，以及改善街市網絡，相信有助推廣電子支付。

港九新界販商社團聯合會常務副主席林福泉指，檔主考慮電子支付工具的使用率、手續費等，加上要視乎街市新舊程度，公眾街市安裝電子支付工具的比率有參差。（資料圖片）

消委會接26宗消費券相關投訴

消委會總幹事黃鳳嫺亦在同一節目中表示，截至現時為止，消委會共接獲26宗消費劵相關投訴，其中23宗投訴於近兩日收到；內容涉及電子支付平台的客戶服務及系統穩定性，有3宗涉及商戶收取額外附加費。

她指出，部份市民向消委會反映，使用消費券遇疑難時，致電電子支付平台的客戶服務熱線，惟一直無人接聽；亦有人投訴，突然遭平台無故鎖卡及未能領取迎新優惠。另外，消委會亦接到有市民備案，指懷疑有商戶趁機坐地起價，「訂自助餐時話278元，去到用消費劵要348元」，亦有市民投訴到商場換領消費劵時被「打尖」。

消委會總幹事黃鳳嫺亦在節目中表示，截至先現時為止，消委會共接獲26宗消費劵相關投訴。（資料圖片）

黃鳳嫺指，消委會已經向相關電子支付平台反映，建議可於網上提供常見問題的資料，解答消費者疑難。她又提醒市民，使用消費劵時要小心留意相關優惠條款，並保留單據或宣傳單張，若有爭議可作佐證。

▼市民凌晨領取消費券情況▼

