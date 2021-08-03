樂悠咭｜分階段申請正開展　八達通提醒上傳證件相須留意3個位

60歲至64歲人士明年2月27日起，可享用2元乘車優惠，不過必須先申請「樂悠咭」個人八達通卡。1957年出生人士昨日（2日）起可選擇以「八達通App」或郵寄方式遞交申請。不過，八達通公司表示，有長者提交10年前拍攝的證件相，或會影響申請流程，提醒「近照」須於半年內拍攝。



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市民可選以兩種方式登記，分別是「八達通App」手機應用程式，或郵遞申請表。根據八達通網站，6個步驟便可成功登記，申請者須事先準備香港智能身份證正本、彩色護照證件相片（白色或淺色背景）。

▼「八達通App」申請樂悠咭▼



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6個月內拍攝 證件相須置中 最少600 x 800 像素

八達通公司在接受申請首日發現，有人使用10年前相片申請，或拍攝證件相上載位置非置中，因此有幾點提提各位老友記，包括申請所須的彩色護照證件相片，圖像最少600像素 （闊） x 800 像素 （高） ，並於6個月內拍攝。

60至64歲香港居民須分不同出生年份申請，1957年出生的申請人，可於8月2日至31日遞交；1958年出生的申請人，可於9月遞交；1959年出生的申請人，可於10月遞交；1960年出生的申請人，可於11月遞交；1961年出生的申請人，可於12月遞交。至於2022年1月1日起，將於3個月內滿60歲人士，亦可遞交申請。