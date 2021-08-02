樂悠咭｜57年出生今可申請　八達通登記6步驟　未夠秤會「卡關」

60歲至64歲人士明年2月27日起，可享用2元乘車優惠，不過必須先申請「樂悠咭」個人八達通卡。1957年出生者今日（2日）起，可選擇以「八達通App」手機應用程式或郵寄方式遞交申請。

根據樂悠咭網站，合資格人士選以「八達通App」登記，須經過6個步驟，並須準備身份證、彩色護照證件相片等資料，《香港01》將於下文列出多項申請需知。



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市民可選以兩種方式登記，分別是「八達通App」手機應用程式，或郵遞申請表。根據八達通網站，6個步驟便可成功登記，申請者須事先準備香港智能身份證正本、彩色護照證件相片（白色或淺色背景）。

▼「八達通App」申請樂悠咭▼



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值得留意的是，60至64歲香港居民須分不同出生年份申請，1957年出生的申請人，可於8月2日至31日遞交；1958年出生的申請人，可於9月遞交；1959年出生的申請人，可於10月遞交；1960年出生的申請人，可於11月遞交；1961年出生的申請人，可於12月遞交。至於2022年1月1日起，將於3個月內滿60歲人士，亦可遞交申請。

「樂悠咭」由8月2日起，分階段接受申請。（八達通網站截圖）

由於8月份只供1957出生者登記，如申請人上傳身份證後被揭年齡不符資格，便會出現「電子申請尚未開放至你的年齡組別」的提醒，並無法繼續之後的登記流程。

（手機程式截圖）

除了手機程式外，合資格市民亦可填妥申請表格，連同彩色或黑白的有效香港身份證副本、彩色護照證件相片（1.5吋 x 2吋），以郵遞方式遞交。申請表格在97個有客服中心的港鐵站、20個民政事務處民政事務局民政咨詢中心、4個運輸署牌照事務處及210個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心可以領取，詳細名單載於「樂悠咭」網頁。