消費券｜八達通突提早重開優惠券下載區 　最少5款火速宣告換罄

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】八達通早前宣布，為配合8月1日發放消費券可能出現流量增加，故暫停商戶優惠券下載5日，不過，八達通今日（3日）再公布，由於系統運作如常，昨日（2日）已重開優惠券讓用戶下載。記者今日曾逐一下載優惠券，發現最少5款商戶優惠券已換罄，包括港鐵商場、豐澤網店、APITA UNY等。



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原定暫停下載5日 集中火力讓市民領取消費券

在下載優惠券前，市民需要先將八達通登記到八達通App之中，按此可看【八達通App商戶優惠券領取教學】。

八達通早前表示，由於預料在消費券發放的第一周，會有很多市民透過不同渠道領取消費券，因此，商戶優惠券將於消費券發放後頭5日暫停下載，以集中火力讓市民領取消費券。而已經下載的商戶優惠券，市民則可繼續使用，不受影響。八達通表示，市民於5天後，即8月6日，將可繼續下載心儀的商戶優惠券。

不過今日八達通指，由於消費券派發至今，系統運作及負荷情況正常，故昨日已重開商戶優惠券，讓用戶得以下載。

最少5款優惠券換罄

記者今日下午翻查優惠券以了解換領情況，發現最少已有5款券換罄，包括港鐵商場滿500元減50元（於指定時裝及美容商戶使用）、消費滿300元減50元（於指定餐飲食肆使用）、滿200元減20元（於指定餐飲食肆使用）；豐澤網店買滿2,000元減50元、APITA UNY現金禮券優惠。

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