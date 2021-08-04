消費券｜消委會收42宗投訴　有商戶涉額外收費　黃鳳嫺籲保留單據

5000元電子消費券周日（1日）發放首期2000元款項，消委會今（4日）透露至今收到42宗消費券相關投訴，當中4宗涉及商戶額外收費、3宗涉商戶加價。有投訴指，有保健服務公司要求消費者購買3000元產品方可使用消費券，



消委會總幹事黃鳳嫺提醒，市民使用消費券的大額消費不設退貨、退款或冷靜期，亦要留意商場優惠所要求的消費最低金額、時限或人數上限，應細心比較不同優惠，同時應保留單據和相關推廣資料，以便有爭議時作憑證。



消費券發放4日以來，首消委會表示現時收到的42宗投訴，有20宗與四個支付平台有關，10宗涉「Tap&Go」、5宗涉八達通、4宗AlipayHK及1宗WeChat Pay，另有5宗純粹為商戶個案。

涉及商戶收取額外費用的投訴為4宗，大部分為使用八達通時收取約10多元額外費用，涉事商戶包括藥房、餅店及便利店。黃鳳嫺認為，明白商戶希望藉消費券熱潮刺激經濟下得到更多利益，但應遵守與平台相關合約條文。

其中一個消費投訴，有保健服務公司要求客人消費滿3000元才能使用消費券付款，黃認為做法不理想，「消費者就算係消費一元，你都應該要收佢嘅錢。」另外亦有商戶減少產品優惠以及借機加價，但由於消費券只推出了數天，消委會須時了解及跟進相關問題。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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消委會自上周四至昨日，查詢過約250間商戶及商場的不同推廣優惠，包括30多間零售商戶、33項健身美容服務、108間商場提供的優惠等。有商場優惠涉及消費者消費滿指定金額可獲商場現金券，但每日只有30個，認為商場方面能增加有關推廣名額，令客人盡享優惠的名額；

另外，亦有商場指，消費滿指定金額便可獲折扣優惠，但其實透過不同支付平台用消費券，折扣都不一樣，使用其中一個平台可盡享優惠88折，但使用其他平台只有9折。此外，部份因為時限不同，消費者容易混亂。

此外，有美容商店只提供消費攻略，優惠內容欠奉，消費者要多加留意。黃鳯嫺提醒消費者，部份大額消費商戶，包括健身中心、電訊商等，使用消費券的大額消費不設退貨、退款或冷靜期，而商場優惠方面要留意消費最低金額、時限或人數上限，應細心比較不同優惠，消費者也應保留單據和相關推廣資料，以便有爭議時作為憑證。