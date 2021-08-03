消費券｜網上買賣平台湧現打折套現消費券　律師：買賣涉串謀詐騙

第一期電子消費券日前開始發放，政府曾多次提醒若發現有人合謀套現消費券或會依法追究。不過，近日仍有商戶借機加收手續費，亦有市民尋求套現途徑。《香港01》發現，今日（3日）仍有人在網上買賣平台開宗明義以「收5000元消費券」作招徠，以八五折至九折為市民兌現，即平均每人可兌1,700元至1,800元現金。相關收購消費券的人士又引述多宗「成功案例」的網上交易方式，並「承諾」5分鐘內完成交易過數。

執業大律師陸偉雄提醒，若不存在消費，買賣雙方，連同協助或鼓勵參與的中介人，也有串謀詐騙之嫌，若罪成最高可判囚14年。



八五折兌現消費券 聲稱比平面七折著數

《香港01》記者發現，有人在買賣平台「Carousell」開新帳戶，以「八五折收5,000元消費券，大量收」作招徠，並標明「任何手機銀包都可」，有關買賣告示在同日下午已被平台刪除。

該「買家」自稱經營「點數卡」生意，正大量招收消費券，希望賺取差價，「八五折好高架啦其實，出面都係收緊七折」。

▼8.1 電子消費券發放首日情況▼



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買家明言存違法風險 建議網上交易

買家提供網上交易或到觀塘面交兩選項，惟直言兌現消費券涉嫌犯法，大多數人會選擇網上交易：「消費券政府講到明唔可以兌、轉讓或賣，所以都係私人收，好少面對面，但係你想都無所謂嘅。」

「四人同行」享更多優惠 每人可換1,800元

他又說，不論是網上交易或面對面交易，均可在短時間內完成，若「四人同行」更可提高至九折優惠：「如果四個都兌曬，九折同你收，每個可拎1,800，我自己都賺好少，賺差價。」

買家其後多次遊說，又透露已與至少8人成功交易，確保參與者可收到回贈：「唔使驚收唔到錢，一定收到錢，我自己做，都係賺你個差價」。他建議可先兌2000元，待收妥後再進行下一筆交易，「好多人搵我兌，淨係琴日都差唔多八個兌咗，咩手機錢包都無問題！」

執業大律師陸偉雄回覆《香港01》表示，若不存在消費行為下將消費券兌換成現金，參與者均有機會被控串謀詐騙罪，最高可判囚14年。（資料圖片）

陸偉雄：買賣雙方、中介或涉串謀詐騙

執業大律師陸偉雄回覆《香港01》表示，上述營運模式不存在消費，參與其中者，機會涉及串謀詐騙罪，最高可判囚14年。

他解釋，政府派發消費券原意是鼓勵市民消費，「唔消費係無資格領取消費券」，不論是參與市民、相關商戶，又或從旁協助或鼓動參與的中介人，即使是親友，也有機會涉及刑責。他提醒市民勿敵墜法網，建議「洗錢先用消費券，要儲錢就儲起人工、零用錢。」

Carousell發言人指，一直嚴肅處理平台上各種非法及違禁產品，並詳細列出了違禁品清單，當中包括轉售或兌現由政府發放的消費券。根據守則，任何違反守則的商品均會被移除，違反規定的用戶亦有可能受到相關懲處，包括限制交易權限或永久停用帳號，按違規的嚴重程度及次數而定。