消費券｜領展商場人流回復疫前水平　王國龍料影響持續12至18個月

政府電子消費券發放首期款項，大小商場人頭湧湧。領展行政總裁王國龍今日（ 3日）表示，政府推出電子消費券，帶動領展旗下商場人流明顯提升，甚至回復至疫情前水平，相信商戶未來12至18個月都會感受到消費券的正面影響，至於會否加租，要視乎不同租戶營業額而定。

領展旗下商場一間中式餐廳負責人黎先生表示，消費券派發首日（1日）整體生意額上升8個百分點，餐廳入座率及食客人均消費都有所提升。



消費券正面影響 領展停車場時租量回復至18年水平

政府推出電子消費券促進經濟，首期2000元周日（1日）開始派發。王國龍指，消費券明顯提升市民消費意欲，旗下商場周末及周日人流有明顯升幅，增加超過兩成，停車場時租使用量亦回復至2018年水平。

他相信消費券分期派發，對零售行業在未來12至18個月會有持續的正面幫助，指「（市民）攞2000（元）應該唔止使2000（元），會有更強的效應」。他呼籲市民接種疫苗，表示希望社交距離再放寬。

有人擔心消費券效應引致商戶被加租，領展表示會租金調整按不同租戶情況及營業額而定，不會劃一加租或減租。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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大部分商戶已安裝電子支付工具 八達通AlipayHK最多

被問到支付方式轉變，王國龍指，商場內使用費電子消費本來已十分普及，大部分都有電子支付工具；認為領展街市對電子支付的接受程度高，有逾六成商戶已安裝相關工具，當中以推廣力度較大的八達通及Alipay HK最多，他鼓勵市民支持電子消費，希望大家疫情過後亦繼續使用電子支付工具。

商戶預料生意有所增長 後續將加推其他優惠

中菜餐廳負責人黎先生認為，消費券效應帶動氣氛良好，在消費券派發第一日（1日），整體營業額增幅約為八個百分點，預料未來會再有5至8個百分點利潤增長。他指，餐廳入座率及人均消費均較以往的星期日高，「以前可能叫5樣點心，依家可能6至7樣，晚市都會食得豪啲」。

古早蛋糕專門店負責人馮先生表示，電子消費券反應良好，預計之後星期六日生意可增四至五成，平日亦可增一至兩成。他指，更多市民使用電子支付，由往日的四成增至消費券推出後的七成。他稱公司後續會以贈送禮物、推出現金券、提供折扣等行動，加大消費力度。

古早味蛋糕專門店源祖之味負責人馮先生預計，消費券能為店舖週末帶來四至五成生意增幅，稱會推後續優惠加大消費力度。（高諾恆攝）

領展辦「街坊車神挑戰賽」 冀全民鍛煉

乘著東京奧運熱潮，領展房地產投資信托基金今日（3日）舉行「街坊車神挑戰賽」起動禮，是為一系列以「健康社區」為題的活動的頭炮。領展在樂富、藍田、天水圍、柴灣、將軍澳，及愛民，共6個商場設健身單車，供市民免費挑戰及比賽，活動明天（4日）開始，為期一個月至29日結束，領展表示希望透過活動推廣「健康社區」訊息。

王國龍希望活動為社區增添生氣和活力，「運動不將屬於精英運動員，全民都可動起來鍛煉，以參與團隊或是與鄰舍街坊一同運動，則更有充滿樂趣」。比賽另設有地區累積里數排行榜，獎品會透過當區嘅社福機構送贈予弱勢社群。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼

