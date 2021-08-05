東京奧運｜劉慕裳首戰奧運摘銅　空手道師妹憶點滴：佢好有毅力

運動員要奪獎而回，先天資質固然重要，後天努力亦不可或缺，於旁人眼中，劉慕裳正正有備兩種特質。

「一有目標就會向前衝，唔會被其他嘢影響。」馮浩盈如此形容既是師姐、亦是老師的劉慕裳。二人共同訓練多年，她的毅力最具感染力，「佢成日都話『今日要比昨日進一小步。』」

獎牌背後是運動員多年的血汗，馮華強教練憶述以往教授劉慕裳的點滴，多次稱讚她聰明，僅以4年時間，15歲之齡已在空手道場內嶄露頭角。



空手道女將劉慕裳代表本港出戰奧運。（資料圖片）

「一有目標就會向前衝，唔會被身邊嘢影響佢向住目標行，先可以行到今日呢一步。」現時21歲的馮浩盈，自小開始與劉慕裳訓練，師姐的態度令她留下深刻印象，有毅力之餘，亦是一個自律的人，「練習時候好勤力，會返到好足，又成日挑戰自己。」

空手道著重傳承，昔日的師姐妹關係，於數年前亦變為師徒。馮浩盈坦言深受劉慕裳的精神感染，「佢講過『今日要比昨日進步一小步』，佢唔會今日得一分，聽日要有100分，而係慢慢積少成多。」每當比賽落敗，她亦會以這句座右銘鼓勵自己，「更有目標去行多少少。」

馮華強形容劉慕裳是一個聰明的學生。（梁鵬威攝）

馮華強教練眼中的劉慕裳，是一個聰明的學生，「就算練習『渣流攤』（偷懶），好快都追到上去。」劉慕裳自11歲起跟馮華強學習空手道，他憶述劉慕裳僅用上4年時間，至15、16歲起已開始在體壇內嶄露頭角，更開始超越同齡的學生，「好快就練到想要嘅（技術）。」

他指，劉慕裳的形象正面，隨著空手道被納入奧運競賽項目，令更多港人認識這項運動，笑稱她猶如空手道的「公關」，「全世界都識佢，全港道館都支持佢。」