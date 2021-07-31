東京奧運｜林大輝料單車、空手道有好成績　體院新大樓擬設劍擊館

港隊在今屆東京奧運中取得佳績。香港體育學院董事局主席林大輝今日（31日）接受電台節目訪問時指出，今屆港隊成績在預計之內，認為對香港及體育界帶來正能量，「心情好興奮、就嚟瘋狂」。他又相信好消息陸續有來，接下來的奧運單車及空手道項目中，有信心香港運動員可爭取到好成績。

林大輝又表示，期望體院新大樓可在下一屆奧運前落成使用，將增加更多宿位供運動員入住。因應劍擊項目近年不斷進步，精英運動員愈來愈多，亦正研究在新大樓中增加劍擊館。



▼重溫張家朗奪劍擊首金▼



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體育學院董事局主席林大輝。（資料圖片／張浩維攝）

林大輝今早於港台節目《星期六問責》指出，對羽毛球混雙項目未能得到銅牌感到可惜。被問到政府只祝賀奪得獎牌的運動員，是否有如「勝利球迷」？他認為，政府對精英運動支持及資源比過往增加，強調有資源先可聘請國際級教練、支援小組如按摩師等。他又指，政府或有其他途徑慰問運動員，並舉例稱，他幾乎每日與羽毛球混雙運動員鄧俊文溝通。

至於游泳項目方面培訓，林大輝指，近年興建「世界級一流」新泳館，在泳池底等亦佈滿攝影機，分析運動員泳姿，亦會為運動員驗血作科學化分析。他說，取得兩面奧運游泳銀牌的何詩蓓，去年5、6月已返港作封閉式訓練，提升體能；花劍金牌得主張家朗同樣接受嚴格訓練，除技術外，體能亦提升不少。

▼何詩蓓100米自由泳決賽勇奪銀牌▼



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林大輝︰相信視乎國際賽成績 政府未來會增加資源

在資源方面，林大輝稱，體院資源來自精英運動員發展基金回報，現時每年開支約為7億，相信視乎國際賽事成績，未來政府會加大基金，「等錢嚟咗先可以分配」。他又強調，每個精英項目都很重要，如乒乓球項目過往成績好，今屆雖未及過往，但亦不會減少資源。

楊德強︰何詩蓓退出50米自由泳賽事決定合理

身在東京的體育專員楊德強，接受同一節目訪問指，今屆奧運好成績歸功於過往10多年不同機構的工作。對於何詩蓓昨日（30日）宣布退出50米自由泳賽事，他指，昨日一直與泳隊教練溝通，何傷勢不嚴重，但100和200米自由泳賽事消耗量、運動量非常大，故決定退出今日50米賽事，以免加劇傷勢，影響日後訓練及比賽。他亦認為退賽決定合理。

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會檢討運動員出賽球衣安排

楊德強被問及如何評價「球衣風波」，以及日後是否由政府統籌運動員出賽球衣。他解釋，有關工作一直由國際奧運會屬下的港協暨奧委會統籌，運動員亦是以港協暨奧委會名義參賽，考慮到是次經驗及情況，日後會與港協暨奧委會及有關體育總會檢討安排。

他再次呼籲大眾放下「球衣風波」，全心全意為運動員打氣，集中觀賽。林大輝則形容「球衣風波」是「唔理想、唔愉快」，因「受幾多影響係當事人先知道」，他希望大家「經一事長一智......希望唔開心嘅嘢唔好歷史重演」。