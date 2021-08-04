屏山逾90萬呎地申建低密度私樓　提供422伙　毗鄰可建公屋棕地群

政府於去年完成「新界棕地使用及作業現況研究」．兩個階段分別涉及八組及四組的棕地群可發展公營房屋。

城規會日前接獲改劃申請，於元朗屏山朗天路一幅逾90萬平方呎的土地，發展166幢建築物，提供422伙住宅單位，改劃的地點正正位於政府提出可發展公屋的棕地旁。



涉及改劃的用地位於元朗屏山朗天路及朗屏路交界，鄰近永寧村，亦正正位於政府早前提出可發展公營房屋的屏山北棕地群旁邊，而屏山北棕地群面積為18公頃，當中一半為棕地，為首階段可發展房屋的八幅棕地群中面積最大。

擬建項目同時鄰近涉及永寧村的橫洲公營房屋發展計劃。地盤面積達8.4萬平方米、即超過91萬平方呎，當中約15萬平方呎為政府土地。

項目擬建166幢樓高3層的建築物，可提供422伙。申請人指，項目將分為兩期發展，首期包括14幢建築物，料於2025年完工，屬於獨立屋，平均呎數達2518平方呎；而第二期則有152幢建築物，於2026年完成，平均單位面積約800平方呎。

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申請人為朗豪有限公司，根據申請人提供資料，有約8萬平方呎的土地由申請人持有，佔約9%，而有約75%的土地則有第三方持有。根據土地註冊處資料，於第三方持有的土地中，部份土地由鄧氏相關人士持有，亦有土地由盛店投資有限公司持有。

盛店投資有限公司股東為新世界子公司「Happy Champion Limited」及「New World Nominee Limited」，而董事包括新世界執行董事薛南海、法律部門主管王文海等。

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群▼



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▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼

