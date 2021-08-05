乒乓隊長李皓晴追奧運夢　女拔退學當全職運動員　母：曾多番掙扎

東京奧運進行得如火如荼，香港隊在乒乓球女團銅牌戰力挫德國獲銅牌。有「三朝元老」之稱的李皓晴，上兩屆奧運皆與獎牌擦身而過，媽媽形容今次終於「夢想成真」，得知賽果後亦難掩興奮。



皓晴中學時入讀傳統名校拔萃女書院，其後為追「乒乓球夢」毅然選擇中途退學，成為全職運動員。李媽媽提到，以往從未有15歲便轉當全職乒乓球運動員的先例，當時母女二人經歷多番掙扎，最後女兒訂立「三年協議」，直言今次成績對皓晴而言是一份肯定，「肯定佢堅持到咁耐，冇中途放棄。」



由傳統名校中途退學 與女訂三年協議

東京奧運進行得如火如荼，香港隊在乒乓球女團銅牌戰力挫德國獲銅牌，奪得史上首面女乒奧運獎牌。有「三朝元老」之稱的李皓晴，至今已參與過三屆奧運，於上兩屆倫敦奧運及里約奧運團體賽皆八強止步，與獎牌擦身而過，今屆終於成功奪得銅牌。

媽媽提到，以往從未有15歲便轉當全職乒乓球運動員的先例，當時母女二人亦經歷多番掙扎。 （受訪者提供）

李皓晴中學時入讀傳統名校拔萃女書院，其後於2008年為追「乒乓球夢」，毅然選擇中途退學成為全職運動員。媽媽提到，以往從未有15歲便轉當全職乒乓球運動員的先例，當時母女二人亦經歷多番掙扎，「皓晴諗好多自己意願如何，佢話好想試」。她於是與女兒訂立「三年協議」，「如果成績平穩，就讀返書」，又要求女兒期間不能夠完全放棄學業，「三年內冇返學，都要完成會考，先有機會入大學」。皓晴亦按媽媽要求，在會考中考獲12分，中、英、數全科合格的成績，現時更在教育大學就讀體育課程。

香港隊在乒乓球女團銅牌戰力挫德國獲銅牌。（Kin Cheung／美聯社）

媽媽形容女兒是「好專一嘅小朋友」 一直堅持乒乓球至今

追夢的過程並不容易，皓晴全憑熱愛乒乓球的心，一直堅持到今日。媽媽說，今次的成績對女兒而言是一份肯定，「肯定佢堅持到咁耐，冇中途放棄。」她又形容，「皓晴係好專一嘅小朋友」，笑言「以前學彈琴、跳舞，學一陣就唔鍾意，唯獨乒乓球一直鍾意。」

媽媽透露，皓晴小時候受年長六年的哥哥影響，「喺屋企玩（乒乓球），拎住個拍滴吓滴吓」，其後哥哥帶她參加比賽。雖然年幼的她身高不足，但哥哥教她比賽期間「唔好㩒枱」，最後更在比賽中取得第一名。自此，皓晴對乒乓球產生濃厚興趣，甚至開始參加乒總的育才計劃。

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「奧運夢」終夢想成真 母親難掩興奮

皓晴曾經在不同比賽獲得不少佳績，包括2012年世錦賽女子團體銅牌、2018年世界盃及世錦賽團體銅牌。同年的雅加達亞運會中，與杜凱琹及蘇慧音奪得女團銅牌，又與何鈞傑聯手奪得混雙銅牌。媽媽回想起皓晴27歲的生日，有朋友特意為她訂造奧運金牌造型的生日蛋糕，當時皓晴許下奪奧運牌的願望，笑言女女的「奧運夢」今日終於夢想成真。

皓晴成功摘銅，母親亦難掩興奮。她指，每場的比賽都有觀看直播，八強賽事更是賽況激烈，「驚好似上屆咁八強止步」，媽媽樂見皓晴在該場比賽出盡全力「豁出去，叫哂出嚟，從來冇好似今次（比賽）咁忘我」。媽媽又提到，作為「大師姐」的皓晴，賽前的壓力無可避免，「唔知仲有冇第4次（參與奧運），佢想帶領新人。」她表示，每場比賽後，亦都會與皓晴進行視像通話，「每場（賽事後）見佢喊我都會喊，好開心」，她形容八強的賽後訪問更是「睇到眼濕濕」。

回說里約奧運，德國女團正正在八強比賽時淘汰港隊。故在四強比賽前夕，她只寄語皓晴「唔好諗咁多，盡力向夢想進發」。媽媽又認為，「入到四強已經好叻」，雖然望摘牌，但母女倆亦提醒自己要保持平常心，因此從未想過可以獲得如此佳績。

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