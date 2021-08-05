公務員合作社｜市建局盛德街項目出價　呎價1.9萬元創九龍區最高

市區重建局今（5日）向位於九龍城盛德街／馬頭涌道的首個公務員建屋合作社重建項目的業主，發出收購建議，呎價為實用面積每平方呎1.98萬元，等於同區7年樓齡的呎價。項目涉及155個業權，業主將有約2個月時間考慮。市建局亦設有「劃一最低補地價金額」，定於每呎2661元的水平，即倘若業主需向政府補地價的呎價高於此一水平，便會由市建局「包底」。



市建局表示，九龍城盛德街／馬頭涌道發展項目的「假設重置單位呎價」早前獲董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准，自住業主的收購建議呎價為實用面積每平方呎19,848元，同等於同區7年樓齡的「假設重置單位」的單位呎價。項目涉及155個業權，住宅單位面積介乎約800至1,600平方呎，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。

市建局表示，重建合作社樓宇較一般私人舊樓複雜，涉及處理解散合作社、完成修訂地契、分契、「散社」後由前社員成立業主立案法團等手續；已解散的前合作社社員取得其單位的業權後，其單位會抵押予政府，直至業主向政府繳付補地價以撤銷有關限制後，才可自由轉售其單位。

市建局遂推出5項新措施，包括提供免費法律支援協助「散社」、促成政府以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估補地價金額的基礎、引入「劃一補地價呎價安排」、豁免申請撤銷轉讓限制時的行政費，以及讓合資格的前合作社社員購買房協在啟德的安置屋邨和資助出售房屋單位，在彈性重置方案外，合資格的前合作社社員更可在購買最多兩個單位。

市建局在今次「劃一補地價呎價安排」中，劃一為每平方呎 2,661 元，換言之，倘若業主要繳付的補地價金額高於上述呎價水平，差額會由市建局支付。（資料圖片）

其中，市建局在今次「劃一補地價呎價安排」中，劃一為每平方呎 2,661 元，換言之，倘若業主要繳付的補地價金額高於上述呎價水平，差額會由市建局支付。假設補地價的呎價為3,000元，由於設定在2,661元封頂，餘下的每呎339元則會由市建局「包底」，以最大單位的1,600呎計算，市建局將為前社員支付54.2萬元。

最大1600呎單位 扣除補地價後可收近2800萬

雖然今次呎價創下九龍區最高收購價，但業主並非全部「落袋」，因為「散社」需要向地政總署補地價，換言之，以收購價每呎19,848元計，扣除最多需補地價每呎2,661元計，每名業主「淨袋」的收購價每呎為17,187元。

以補地價的封頂價位計算，最大的1,600呎單位原本可收到3175.6萬元，扣除補地價的425.7萬元後，業主實際可收到2749.9萬元，最細的800呎單位最終亦可收到1374.9萬元。