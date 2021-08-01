市建局五方案處理公務員合作社重建　劃一補地價、豁免印花稅

撰文：孔繁栩
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市建局去年在九龍城區啟動兩個公務員建屋合作社（合作社）樓宇重建試點項目，分別為盛德街／馬頭涌道發展項目（盛德街項目），以及靠背壟道／浙江街發展計劃（靠背壟道項目），其中盛德街項目重建後，可提供約640個單位，比目前約150個單位增加3倍多。
市建局行政總監韋志成今日（1日）發表網誌，指市建局開創五項措施處理合作社樓宇重建，為業主制定「合情、合理」收購方案，當中包括首設「劃一補地價呎價」方案，以項目最低補地價劃一計算；市建局亦彈性安排「大家庭」單位購買兩個單位，以減低「分戶」影響；豁免未補地價業的相關行政費、額外印花稅等。

韋志成表示，盛德街項目內的馬頭角建屋合作社完成散社程序，全部社員已在今年6月簽署樓契，成為「未補地價業主」。（韋志成網誌圖片）

韋志成在網誌指出，過去一年市建局與多個政府政策局和不同政府部門，在散社、補回地價、支付印花稅、補償方案等事宜，召開了20多次跨部門會議，在市建局的參與和協調下，就收購方案提出五項新措施。

第一，由於申請補地價單位的位置、樓層、座向及景觀等因素會影響所需支付的補價，以盛德街項目為例，由於樓宇欠缺升降機，低層單位的價值較高層單位為高，補價金額亦會較多，粗略計算可以相差超過三成。

以最低補地價呎價計算全部單位需支付金額

因此，市建局首設「劃一補地價呎價」，以整個項目內獲評估為最低的每平方呎補地價，劃一作為適用於項目內所有單位需支付的每平方呎補價，相關差額將由市建局支付。

「分支家庭」可購兩個安置單位

第二，合作社樓宇單位的面積一般超過800呎，最大單位1,600呎，不少家庭已經是「三代同堂」、甚至是「四代同堂」。在新單位重置方案下，合資格前社員自住家庭，如涉及「分支家庭」，他們在接受市建局的收購建議後，可購買最多兩個安置單位。

而在選擇安置單位的類別時亦具彈性，可購買兩個專屬安置屋邨的資助出售單位、或一個資助出售單位和一個煥然壹居單位等不同組合，減低重建對需要「分戶」家庭的影響。

第三，未補地價業主可以獲政府豁免在補地價時原需要支付的5萬多元行政費；前社員從法團取得業權所涉及的從價印花稅，以及業主因為將業權轉售予市建局所涉及的額外印花稅，合計約數10萬元甚至超過100萬元的稅項，亦不用繳付。

專責小組協助聯絡海外業主散社

第四，為了縮短「散社」程序，市建局特別委派專責小組和委託有散社經驗的律師行為法律顧問，提供免費法律支援服務。在盛德街項目9個合作社中，原本餘下一個涉及12個單位的合作社仍未解散，當中有3名社員已移居海外。市建局和法律顧問逐一聯絡9名在香港的社員，再越洋與餘下3個社員聯絡，協助召開會議，議決散社，最終只需花約一年的時間便完成散社及取回業權的程序，較自行散社縮短了18個月。

第五，在土地補價金額方面，市建局促成政府檢視合作社社員繳付土地補價的評估基礎。由去年6月起，以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估合資格個案補地價金額的基礎，相較以往以「土地重建後價值」作為評估基礎的金額，減少了四成甚至五成。

韋志成指，希望上述方案出爐後，盛德街項目的合作社單位業主，稍後收到市建局收購和補償方案後，了解到目前方案在「合情、合理」原則上，已平衡居民的需要和公共資源的有效運用，體會市建局的誠意和努力，接納收購建議。

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