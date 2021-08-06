疫下伊院辦23場線上母乳講座　婦產科護師籲打新冠疫苗後安心餵哺

今年國際母乳哺育周的主題為「保護哺乳，責任共擔」。伊利沙伯醫院婦產科（母乳餵哺）顧問護師林志愛稱，醫院只在短時間負責照顧母親，期望政府、各行各業和家人更支持餵哺母乳，關懷母親感受。

新冠肺炎疫情爆發期間，伊院舉辦了23場線上母乳餵哺講座，林志愛發現母親們在「不露面」的情況下，更踴躍提問。近日新冠疫苗話題在社區沸沸揚揚，林志愛曾在單日接到超過20名母親查詢，接種疫苗後餵哺母乳，會否對嬰兒健康帶來負面影響。她強調，mRNA疫苗成份不會滲進母乳，母親打針後產生的抗體，更能透過母乳保護嬰兒免受感染。



林志愛表示，餵哺母乳對母嬰健康皆有莫大好處。（李恩慈）

伊利沙伯醫院婦產科（母乳餵哺）顧問護師林志愛表示，餵哺母乳對母嬰健康皆有莫大好處。母乳對嬰兒的腸道和呼吸道帶來良好反應，減少感染情況；亦能減少嬰兒出現過敏情況，更對智力發展有幫助。而母親餵哺母乳能減低罹患乳癌、卵巢癌和糖尿病的可能性，同時有助促進親子關係。她建議母親可餵哺母乳2至3年，在嬰兒初生首6個月以全母乳餵哺，其後可加入粥和水果等半固體食物，豐富營養。她又稱，近年有更多母親餵哺母乳至兒女6至7歲，情況已不足為奇。

據醫管局數據，去年本港有八成三母親餵哺母乳，數字與往年相若，林志愛認為本港情況在亞洲算理想，不過仍有進步空間。她稱，部份母親因身體毛病、怕辛苦等原因拒絕母乳餵哺；亦有個別母親誤以為自己「無乜乳汁」，但後來在家人協助下，發現可成功餵哺。

本月1日至7日為「國際母乳哺育周2021」，主題是「保護哺乳，責任共擔」。醫院會在母親產前和產後提供講座，解答她們在照顧嬰兒和餵哺母乳上的疑難。林志愛稱，「醫院接觸媽媽只係開頭好短時間，其他都係要靠社會各界支援。」她期望政府在公共空間建設更多哺乳室；業界可推出哺乳友善措施，更多餐廳可支持餵哺母乳；而家人應耐心聆聽媽媽的情緒，盡量給予關懷和安慰。

據醫管局數據，去年本港有八成三母親餵哺母乳，數字與往年相若。（李恩慈攝）

新冠肺炎疫情爆發期間，不少母親擔心醫院充斥病菌，不敢回婦產科覆診。有見及此，伊利沙伯醫院由去年8月31日開始，將婦產科講座移師網絡，至今已舉辦共23場線上母乳餵哺講座，平均每個月兩次。今年5月和6月的講座每次平均有46人報名參加，38人出席。

林志愛憶述，母親們在線上講座的反應比實體更踴躍，紛紛以文字方式提問，「主要係問BB食得夠唔夠、畀BB整損咗點算，同埋醫院可以點樣支援，可能見唔到媽媽個樣，佢哋無咁害羞，同埋可以即時打字。」

她又稱，疫情使醫院改良媽媽講座和教學內容，譬如以往使用照片展示產房面貌，去年改為「拍片行產房」。由於無法親身示範抱嬰等技巧，伊院在其Facebook專頁上載了一系列婦產科健康教育資訊影片，共有4集，其中一集的觀看次數逾3,000。她稱，母親可透過重複觀看影片，掌握照顧嬰兒的技巧；若仍有疑問，可電聯醫護求助。

林志愛憶述，母親們在線上講座的反應比實體更踴躍，紛紛以文字方式提問。（李恩慈攝）

近日新冠疫苗話題在社區沸沸揚揚，林志愛表示，她曾在單日接到超過20名母親查詢，接種疫苗後餵哺母乳，會否對嬰兒健康帶來負面影響。她強調，國際已有多個研究證實，mRNA疫苗成份不會滲進母乳，母親打針後產生抗體，更能透過母乳保護嬰兒免受感染，「好處係多好多，希望媽媽可以安心。」

林志愛亦分享，去年中，伊院一名孕婦確診新冠肺炎，更在染疫狀態誕下早產嬰。她在生產後，因肺炎需在隔離病房留醫，與初生寶貝分隔10多天，期間仍堅持餵哺母乳，由醫院協助運送，最終嬰兒沒有受感染。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

