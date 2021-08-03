國際母乳哺育周｜陳肇始冀各界合作支持母乳餵哺　締造友善環境

每年8月的第一個星期為「國際母乳哺育周」，全球超過170個國家將會一同慶祝。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）表示，今年「國際母乳哺育周」的主題為「保護哺乳，責任共擔」，希望藉此加強各界別攜手合作支持母乳餵哺，指該理念與政府推動和鼓勵母乳餵哺的政策方向一致。衞生署亦呼籲社會各界積極推廣、維護及支持母乳餵哺，以響應「國際母乳哺育周2021」。



食物及衞生局局長陳肇始曾出席「國際母乳哺育周 2018」活動。（陳肇始網誌）

「母乳GPS」應用程式去年面世 掌全港430個育嬰室位置

衞生署自「國際母乳哺育周2019」慶祝活動推行了一系列推廣母乳餵哺的工作策略，並隨着署方轄下三間母嬰健康院，包括西營盤、九龍城和油麻地母嬰健康院於2019年8月獲認證為「愛嬰母嬰健康院」，署方自今年3月起，亦已為另外5間母嬰健康院展開認證程序，支持及便利母乳餵哺。

署方指，「母乳GPS」應用程式已於2020年9月面世，為家長提供全港超過430個育嬰室，以掌握母乳餵哺設施的位置。現屆政府亦已透過法例支持和保護母乳餵哺，包括延長法定侍產假至五天、將法定產假由10個星期延長至14個星期和修訂《性別歧視條例》以禁止對餵哺母乳女性的歧視和騷擾。

陳肇始表示，社會各界的積極參與能締造母乳餵哺友善環境，政府亦將會繼續鼓勵社會各界人士進一步推廣、維護及支持母乳餵哺。

鼓勵業界遵守《香港守則》 維護母乳餵哺

陳肇始形容，政府一直透過醫療機構、醫護人員、地產發展商、僱主、家庭成員、社區團體、配方奶業界等推動和支援相關政策，包括於2017年推出，旨在維護母乳餵哺及提倡嬰幼兒配方奶獲得適當使用的《香港配方奶及相關產品和嬰幼兒食品銷售守則》（《香港守則》），為嬰幼兒營養相關界別，包括商戶、醫護人員及機構、幼兒工作者和幼兒機構提供銷售和推廣指引。

為監察《香港守則》的相關趨勢和實施情況，衞生署於2019年就嬰幼兒配方奶銷售委託一項研究。結果顯示，媒體廣告總數中，相比2016年的進行的類似研究的45%，推廣供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶大幅下降至8.6%；而本港推廣嬰幼兒配方奶的廣告開支亦從2015年的31億元減至2019年的21億元。另外，推廣供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶的廣告開支百分比，從2015年的93.5%大幅下降至2019年的9.5%

陳肇始表示，從配方奶製造商網頁收集與母乳餵哺，以及配方奶餵哺相關的資訊及素材中發現，大部分沒有遵照《香港守則》的建議，包含全面性和不偏不倚的資訊，例如描述以全母乳餵哺和持續母乳餵哺的重要性、採用奶瓶餵哺的負面影響、妥善預備及使用配方奶的指示等。

陳肇始指出，當局會繼續鼓勵業界遵守《香港守則》，制訂符合《香港守則》的銷售行為，以維護母乳餵哺及提倡適當使用嬰幼兒配方奶。