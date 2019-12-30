媽媽初乳含大量抗體應把握時機餵B　哺乳顧問教餵母乳三個貼士

母乳含有天然抗體，活免疫細胞、酵素等，可為新生嬰兒提供全面的營養，增強體質；而母乳哺餵更能增強母嬰之間的聯繫，促進嬰兒的腦部發展。新手媽媽岑女士在生產後3日仍未「上奶」，一度想以奶粉代替餵哺。港怡醫院護理經理、國際認證哺乳顧問許韻琴表示，產婦前3、4日未「上奶」屬正常情況，可以按摩方式催乳；另外，生產後應盡早餵哺母乳，因初乳含有大量抗體，是嬰兒的「第一道防線」。以下文章助新手媽媽一文看清餵奶貼士。

岑韻婷（右）是一位新手媽媽，產後三日都未「上奶」，一度曾想放棄全母乳餵哺，以奶粉代替。（袁澍攝）

初乳益處多 應盡早哺餵

36歲的岑韻婷是一名新手媽媽，在生產前她惡補不少育兒知識，知道母乳餵哺的好處，亦計劃全母乳哺餵。半年前女兒在港怡醫院出世，然而岑在首三日都未有「上奶」，心中不免焦急，再加上女兒黃疸指數較低，令她一度想以奶粉代替。幸而有醫院經驗豐富的護士整晚多次幫她按摩乳房，第四日終於奶水充足，可以滿足女兒的需要。她表示自己曾聽說坊間有催乳師，在按摩時手法較重，「有時新手媽媽痛到流眼淚，都未必有用。」

港怡醫院護理經理、國際認證哺乳顧問許韻琴表示，孕婦在懷孕中期就會製造初乳，分量不多，大部份媽媽不會感到乳脹，岑女士的情況十分正常。即使分娩後未有上奶，亦應該盡早餵哺。她指，初乳中含有大量的抗體，是奶粉無法代替的；另外初乳少而稠，更有助於嬰兒學習協調吸吮、吞嚥及呼吸的技巧。她亦表示，坊間對於催乳存在誤解，認為大力按摩才有效果，事實上容易傷及乳腺等組織。

港怡醫院護理經理、國際認證哺乳顧問許韻琴，入行超過20年，她指餵哺初乳好處很多。（袁澍攝）

嬰兒呱呱墜地後，便要適應母體外的生活。入行20多年的許韻琴指，新手媽媽產後難免情緒不穩定，餵母乳知識也可能有誤。針對剛剛生產的新手媽媽，許韻琴提醒以下幾點：

1. 黃金首小時：肌膚接觸延續母體內溫馨感覺

生產結束，不少母親都顯得疲憊，會錯過「黃金首小時」與嬰兒親密、熟悉的時間。然而首小時內可以與初生嬰兒肌膚相親，讓嬰兒聞到母親的氣味、享受第一口母乳，都會延續母體內溫馨的感覺——一方面為嬰兒保暖，穩定心跳與呼吸，另一方面，也能穩定嬰兒的情緒、增強哺乳媽媽的噴奶反射，幫助乳汁排出。

2. 如何餵哺：由嬰兒主導 吃完一邊乳房的奶再換另一邊

每個嬰兒都有自己吃奶的節奏和需要，而非有固定的時間。不論母乳還是配方奶粉，都應由嬰兒決定何時開始及停止，毋須按時。餵哺母乳時，產婦可以採用不同姿勢，但要保持背部、前臂和腳部都得到充分承托，而嬰兒則要面向乳房，頭身保持一線，母嬰腹部緊貼。許韻琴表示，BB應該吃完母親一邊乳房的奶再換另一邊，由於前五分鐘的奶水成份主要為糖和水，而其後的奶水則為脂肪，要確保嬰兒都吸吮到才最佳。

父母亦需要了解嬰兒發出的肚餓信號：嬰兒張開嘴巴、吮吸手指、或者哭鬧時都可能是肚餓，而吮吸變慢、手腳放鬆、自行離開乳房都是吃飽的信號。

3. 預防乳腺炎：從防乳管閉塞開始

經過首3至5個星期調節，餵哺母乳已有規律，奶量亦進入穩定期。如果感到乳脹，可能是奶量太多，令患上乳管閉塞、乳腺炎的風險增加。除了要確保嬰兒正確吸吮乳房、保持穩定哺餵規律之外，如果感到乳脹，媽媽們可以凍敷乳房來紓緩腫脹和疼痛，餵哺時亦可以轉換不同姿勢餵哺，確保不同位置乳管保持暢通。遇上乳管閉塞或乳腺炎時，嬰兒的有效吸吮往往最能夠暢通乳管。

港怡醫院2018年加入「愛嬰醫院」行動，現已獲得第二階段的證書。醫院助理護理總監林彩雲表示新手媽媽情緒不穩定，不僅家人需要支持她，周邊的醫護人員也需給予鼓勵。（袁澍攝）

港府近年來致力推動母乳餵哺，港怡醫院亦於2018年加入「愛嬰醫院」行動，提供產前至產後一條龍的餵哺諮詢服務，另外亦設置24小時母嬰同室，協助產婦餵哺母乳。醫院早前已經獲頒第二階段的證書，2019年的全母乳餵哺率達到19.3%，是其他私家醫院高約10個百分點。港怡醫院助理護理總監林彩雲表示新手媽媽情緒不穩定，不僅家人需要支持她，周邊的醫護人員也需給予鼓勵，「醫院，從醫生到護士，甚至工作人員都是baby-friendly。」