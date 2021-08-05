東京奧運｜劉慕裳空手道個人形奪銅　劉媽媽觀戰喜極而泣

港隊空手道一姐劉慕裳今日（5日）首登奧運舞台，出戰今屆新增的女子個人形項目，贏得香港隊今屆第二面銅牌。

在宣布賽果一刻，劉媽媽喜極而泣，激動得馬上與親友相擁，認為女兒好好享受奧運舞台，取得好成績是多年努力成果，亦為空手道生涯錦上添花，作為母親亦感驕傲。眼看電視中的劉慕裳變得消瘦，她希望女兒回港後好好休息，也會送上「阿媽靚湯」補身。



下屆巴黎奧運剔除空手道項目，29歲女將劉慕裳在東京武道館迎來生涯首次，也許亦是最後一次踏上奧運舞台，場上每一拳、每一腳勁度十足，為香港空手道歷史寫下新一章。

一眾親友因疫情無法到現場親身打氣，留港的劉媽媽今搞「集氣」大會，隔空為愛女打打氣。劉慕裳一聲喊叫、一個騰空，現場人士馬上歡呼，搖擺手上香港區旗打氣，現場氣氛十分熾熱，但劉媽媽一直目不轉睛留意場上女兒的表現，耳邊傳來兒子的聲音旁述。劉媽媽在賽前透露，近一周緊張得失眠，昨晚更「眼光光到5點」，即使戴上口罩，也感受到她的倦意。

宣布賽果 喜極而泣

當宣布劉慕裳贏得銅牌一刻，劉媽媽雙眼通紅，喜極而泣，開心得馬上與親友相擁；看見女兒在賽後接受電視訪問，也不時用紙巾抹去感動的眼淚。

劉媽媽表示，從沒有預期女兒會贏得獎牌，但比賽時從她的眼中看見一團火，才開始覺得有奪牌機會，笑言中午短暫傾電話時，女兒還說「我覺得自己打得幾好」。劉媽媽直言，女兒一直努力備戰，連放假日子也沒有停止訓練，今日發揮得好好，把壓力變成動力，展現成熟的一面，多年努力沒有白費。對於女兒登上奧運舞台，取得好成績，她形容為空手道生涯錦上添花，亦有好好享受舞台，作為母親也感到驕傲。

與劉慕裳分隔兩地數月，劉媽媽說女兒也變得消瘦，待她回港後，先讓她好好休息，再送上愛吃的餸菜、「阿媽靚湯」滋補一番。

劉慕裳的空手道師傅馮華強表示，劉慕裳表現穩定，力量及速度發揮得比預期更好。（李澤彤攝）

師傅讚「不枉此教」

劉慕裳的空手道師傅馮華強亦表示，劉慕裳表現穩定，力量及速度發揮得比預期更好，或許也反映其爭勝的決心。至於今日整體表現，馮形容為「無瑕疵」，四套拳都發揮得好好，作為師傅的他直言「不枉此教」。對於下屆奧運將沒有空手道項目，他認為日後總有機會再登上奧運舞台，其他學員不必太灰心。

香港空手道總會主席梁為文認為，劍擊、游泳、乒乓球及空手道都取得好成績，相信會產生「明星效應」，或吸引更多人報讀。他認為，空手道一直予人的印象是「打打殺殺」，今次奧運讓人認識原來有優美的一面，相信家長也會放心讓子女學習。