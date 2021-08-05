東京奧運｜劉慕裳母校老師形容貪靚　動作做到極致登上奧運舞台

空手道首度納入奧運，29歲香港女將劉慕裳成奧運「新鮮人」，但「出戰」的女子個人形項目，不會成為2024年巴黎奧運項目，或成最後一次參加奧運機會。

現時世界排名第四的劉慕裳，早被視為獎牌希望。場上渾身是勁，前額的瀏海總被汗水沾濕。其母校老師透露，劉在求學時期十分貪靚，加上身型嬌小，難與空手道聯想在一起，但劉對於這項運動的熱情，總能感染身邊人。

突破身型瘦削的局限，爆發力十足，背後是密密練，將每個動作做到極致，助她登上奧運舞台。劉慕裳的昔日戰友冀港人認識空手道，亦望向世界展示香港實力。



▼世界排名第四的劉慕裳出戰東奧▼

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劉慕裳小時候已被空手道「形」（套拳）所吸引，講求「速度」及「動感」，透過狠準、速度和眼神中的煞氣凜然征服裁判，每一拳腳勁度十足，憑著世界排名第四取得奧運資格，今（5日）出戰空手道個人形項目。

林大輝中學首批學生 老師：校內開心果

以首屆中一生的身份，入讀盛產體壇健將的林大輝中學，在當年中文科老師吳小文眼中，劉慕裳是一個貪靚、愛笑的開心果，沒有人猜到她會學空手道，但接觸時間久了，身邊人不難感受到她對空手道的熱愛。

「話題總是離不開空手道，即使學校沒有空手道訓練，但同學經常見到她在不同地方耍吓拳。最初同學還覺得她好奇怪，後來才感受到她的熱情，經常在腦中思考如何練好一套拳。」吳小文不時大讚劉慕裳熱心助人，看見同學被欺負，馬上走出來阻止，正義感十足，又主動協助同學提取重物。

放學後趕著參與港隊訓練，但劉慕裳甚少向學校請假，在吳的印象中，沒有見過她在堂上烏眉瞌睡，反之參與度極高，甚至為同學解難，功課亦準時完成。

因比賽錯過課堂 靠小息午膳「惡補」

劉慕裳的體育老師鄭琪琦也補充說，劉高中時曾到海外參與國際賽事，錯過部份課堂，但回港後犧牲小息、午膳時間「惡補」。儘管會考成績不如意，輾轉仍如願入讀大學，成為兩屆「大專全年最佳女子運動員」。鄭認為，劉慕裳轉為全職運動員後，成績有目共睹，憑著一步步的努力取得奧運入場券，直言「值得學習」、「實至名歸」。

突破瘦削身型局限 盡顯爆發力

同樣是空手道港隊成員的洪皓崴，中一開始與劉慕裳結緣，成為同班同學又成同桌，開學不久後的一場賽事，發現對方竟然同樣學空手道，漸成好友，幾乎同期入選港隊。放學後，別人或忙著去補習，他們則趕往港隊訓練基地集訓。夜晚七時開始，至夜晚十時才結束，洪皓崴說「對中學生來說，算夜了」，只能把握餘下時間做功課及休息。二人曾大呻辛苦，但洪皓崴未曾聽過劉慕裳說「不想練了」或「想quit」。

在個人形的比賽場上，幻想假想敵就在面前，透過一套一套的拳法，與對手展開攻防戰。洪皓崴說，劉慕裳中學時身型瘦削，要吃多點東西，以蛋白粉作輔助，增加肌肉量，又為練好一組動作「日日練，不斷Loop」，直至做好為止。從美國集訓返港後，劉慕裳也是一大早到訓練場，與美國教練FaceTime，其他隊員才剛回來，已見她練到大汗淋漓。

相識十多年，洪認為，劉慕裳把每個動作做到極致，表現最好的自己，最大改變是站出來的體態，在場上盡顯爆發力、速度感，唯一不變的是一顆爭勝心。

隊友冀港人對空手道改觀

空手道在本港未算普及，洪皓崴笑言，常被誤會學的是跆拳道，又指坊間對空手道存誤解，「以為空手道好暴力、無拳套容易受傷，或認為只是用來劈西瓜、劈冰、打板的運動。」

在他們讀書的年代，空手道青少年賽事至少有數十人參與，洪坦言近年學習的人數增加，參賽的人數卻減少一半，入港隊人數隨之減少，漸現斷層。他認為，主要源於疫情下賽事大減，無法取得成績晉升港隊，接受精英訓練，出國參賽名額也極少，令有潛質的運動員苦無出戰機會，容易流失人才。

從來沒有想過空手道也能成為奧運項目之一，洪皓崴希望今次奧運能為空手道「洗底」，證明香港的空手道水平其實好高，提升認知及重視度，令運動員有更多參賽機會。