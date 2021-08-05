新冠疫苗｜接種率達五成　公務員、教職員陸續趕打針

本港今日（5日）共約6.7萬人接種新冠疫苗，累計有340.1萬人已打疫苗，佔12歲及以上人口的50%。政府早前「出新招」提升新冠疫苗接種率，要求公務員、教職員等要打針，否則便要自費定期檢測，不少接種中心連日都大排長龍。
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記者今日到訪彩虹道社區接種中心，現場一直大排長龍。26歲的周小姐是公務員，指自己打針前有做身體檢查，但指沒醫生向她保證接種疫苗後沒有副作用。她說，內部通告令她感到若不打針，將會有紀律處分。
同樣是公務員的47歲柯先生，指所屬部門上個星期已經開始執行不打針便要自費檢測的安排。他認為當局在「谷針」措施上可以做得更好，「直家有半迫感覺。」
本身是教職員的梁先生說，就任的學校並沒有強硬措施指一定要打針，但由於教育局要求師生接種率都要達到7成才能全日恢復面授課程，為了學生著想前來打針。
51歲的梁小姐在先前已經注射了復必泰疫苗，她現從事建造業，因擔心女兒在九月開學時會容易受感染，在完成身體檢查確保身體狀況正常後，陪伴女兒前來打針。
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