劉慕裳新拳「安南大」獲佳績　空手道總會主席：不枉過去刻苦訓練

香港空手道代表劉慕裳，昨日（5日）在女子個人形（套拳）銅牌戰中，成為香港史上首位空手道奧運獎牌得主。中國香港空手道總會主席梁為文今日（6日）在港台節目中表示，劉慕裳在排名賽中，打出空手道劉衛流套拳「安南大」，亦是她第一次在比賽中打出此套拳，「之前未打過、專登練呢套，覺得幾好放出嚟」，最終獲得 26.40 分佳績。



劉慕裳以努力，抓住了這面銅牌。（楊宇翹攝）

香港空手道代表劉慕裳，昨日（5日）在女子個人形（套拳）銅牌戰中，成功擊敗土耳其選手，成為香港史上首位空手道奧運獎牌得主。中國香港空手道總會主席梁為文今日（6日）在港台節目中表示，劉慕裳在第一套及第二套拳時，發揮很好，亦見她在比賽期間心理質素很好，「見到佢笑，好滿意自己表現」，不枉過去刻苦的訓練。他又指，受疫情影響，劉慕裳在過去一年多，只有在今年3月時到歐洲參與比賽，「驚佢表現唔得」，但今次賽事表現比預期好。

劉慕裳表現比預期好 空總主席梁為文：套拳打出嚟冇咁悶

梁為文又指，形的賽制中，技術能力佔總分七成，其餘為運動能力分數，外國的選手多以力量為主，但劉慕裳的做法不是鬥力，而是透過節奏調整，以速度及套拳取勝，「套拳打出嚟冇咁悶」。

劉慕裳排名賽首次打劉衛流套拳「安南大」 穩定性高

另外，梁為文提到，劉慕裳在排名賽中，打出空手道劉衛流套拳「安南大」，亦是她第一次在比賽中打出此套拳，「之前未打過、專登練呢套，覺得幾好放出嚟」，最終獲得 26.40 分佳績。劉慕裳在銅牌賽中憑藉演繹糸東流套拳「北谷屋良公相君」，擊敗土耳其勁敵，梁為文指這套拳的難度高，但見到劉慕裳的穩定性很好，「落馬釘喺度，但移動時又好快」。

空手道是今屆奧運會新增的比賽項目，但下屆巴黎奧運已落實剔除空手道項目。梁為文認為，亞運中一直設空手道項目，「理應喺奧運係常規比賽」，對決定感可惜，直言「主辨國唔搞冇辦法」，不過亦覺得這面獎牌對日後本地空手道發展會很有幫助。