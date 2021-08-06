政府撥3.77億助旅遊跨境業　姚思榮：業界睇唔到前景　望快通關

政府昨日（5日）宣布在「防疫抗疫基金」撥出近3.77億元，為受疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。旅遊界立法會議員姚思榮今日（6日）在港台節目時表示，過去一年半，業界處於「冰封」狀態，唯望未來數月可復蘇，並與內地通關。



接載旅客為主的旅遊服務巴士司機，每人將會獲發放一筆過3,350元津貼，預計可惠及約3,400名司機。有工會在同個一節目中表示，津貼的幫助不大，由於過境車司機難轉行，不少同業只是依靠公司的底薪支撐生計。



旅遊界立法會議員姚思榮今日（6日）在港台節目時表示，過去一年半，業界處於「冰封」狀態，盡力維持經營，有望復蘇及通關的可能，但亦「睇唔到前景」。（資料奉片）

政府昨日（5日）宣布在「防疫抗疫基金」撥出近3.77億元，為受疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。

業界節流降低營運成本 望未來數月旅遊業可復蘇

旅遊界立法會議員姚思榮今日（6日）在港台節目時表示，過去一年半，業界處於「冰封」狀態，盡力維持經營，有望復蘇及通關的可能，但亦「睇唔到前景」。故他早前要求政府對相關行業提供支援，現時政府回應訴求，提供特殊額外支援。

姚思榮提到，現時業界大多使用節流的方法，降低營運成本，包括要求員工停薪留職或放無薪假。他指，過去因政府的支援措施，業界未至於出現倒閉潮，但現時本港旅行社由1,700多間減至約1,600間，他期望未來數月旅遊業能夠復蘇，並與內地通關。另外，他亦期望在疫情受控下，能為其他國家，如新加坡等，開通旅遊通道。

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接旅客巴士司機獲發3,350元 工會指幫助不大

接載旅客為主的旅遊服務巴士司機，每人將會獲發放一筆過3,350元津貼，預計可惠及約3,400名司機。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照在同個一節目中表示，津貼的幫助不大，由於過境車司機難轉行，不少同業只是依靠公司的底薪支撐生計。至於本地遊的司機，在疫情下亦「無工開」，生計大受影響。

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