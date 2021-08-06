2021工展會購物節將於8月6日至8日於亞洲國際博覽館舉行，展場逾10,000平方米，參展攤位數量超過250個。全場分為5大展區，包括休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區及新增的寵物保健區。

是次工展會購物節推出多項優惠，包括免費入場優惠，6大會場優惠及禮品，《香港01》飲食頻道記者精選15大最抵買商品，部分商品更低至1折起！即睇下文留意埋6大會場優惠！



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「2021工展會購物節」將於8月6日至8日（星期五、六及日），於亞洲國際博覽館舉行，在室內場地舉行連落雨也不用擔心！今次工展會購物節推出多項至抵優惠，其中5款商品低至1折起，包括蟲草湯包、消毒濕紙巾等，全部都是限量搶購。

《香港01》飲食頻道記者精選15大抵買商品，囊括食品、生活用品、個人護理用品等，包括最平$1個的香港製造口罩、兩頭及四頭罐頭鮑魚、各種食品福袋及家電大優惠。有款大牌子煮食用品更低至5折！😍😍😍想知有甚麼商品低至1折？即睇15大抵買商品清單👇👇👇

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政府的5000消費券計劃第一期開始派發，今次工展會也特別為參展商安裝電子支付工具，消費券的4種支付工具也能使用，方便市民以電子消費券掃貨。😍😍😍想知如何免費入場？即睇有6大會場優惠👇👇👇

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今次的2021工展會購物節選址亞洲博覽館，為方便市民掃貨，大會更提供免費接駁巴士服務，上落地點分別設於元朗、天水圍、屯門及東涌，絕對方便大西北居民。記者整理免費接駁巴士的首、尾班次的時間及上落地點，以及優惠價乘搭機場快綫的詳程。

想知免費巴士上落地點、時間？立即點擊內文：工展會8.6亞博開鑼！消費券用得！即睇入場優惠及免費巴士時間表

同場加映1：香港辦奧運8個賽事提案 網民：鬥工時長港人肯定奪金

京奧運港隊勇奪一金兩銀的好成績，令人鼓舞！每屆奧運主辦國都有權推薦新增競賽項目。有連登網民開Po討論，假如香港主辦奧運，哪些港式比賽項目香港有機會奪得獎牌？網民提出的8個賽事內容與港人生活息息相關，香港人奪金機會極大。

有人提議新增屯門公路塞車耐力賽、排隊打卡耐力賽等，全部都是港人的日常生活，意味著勇奪獎牌的機會大增。😍😍😍想知哪個項目的決賽最有機會香港對戰日本？即睇網民熱議8大港人有機會奪金的項目👇👇👇

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想知哪個項目的決賽有機會香港對決日本？立即點擊內文：東京奧運｜香港辦奧運8個賽事提案 網民：鬥工時長港人肯定奪金

同場加映2：DONKI驚安15款零食推介 必買獎牌朱古力賀張家朗奪金

東京奧運進行的火熱，由朝到晚都有奧運賽事，家中當然準備好零食作長期抗戰。《香港01》食玩買頻道記者特意前往DON DON DONKI（下稱DONKI）屯門市廣場店及荃灣海之戀店，精選了15款$30以下的人氣零食，一邊睇奧運一邊食！

記者整理日本DONKI網站零食銷量排行及網民推介，精選15款$30以下的好味零食，包括多款日本期間限定薯片、米果（米餅）、魷魚脆片、乾梅片、日本酒等。其中有一款零食更加在日本DONKI零食銷量排行榜上有名，有款零食更可加熱後食用，共有兩種食法！👇👇👇究竟邊款零食$15已有一大桶？即睇DONKI 15款人氣零食👇👇👇

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