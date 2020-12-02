工展會開幕前10天　突宣布延期舉行　倘未能補辦僅退回八成參展費

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（2日）新增103宗確診個案，累計6,500宗個案。因應港府規定公共娛樂場所須由今日起至15日關閉14日，香港中華廠商聯合會今日宣布「第55屆工展會」將會延期。廠商會表示，若未能成功補辦，將向展商退回八成參展費，同時會舉辦「網上工展會」，繼續推廣企業商品。

廠商會公布，「第55屆工展會」將會延期。（資料圖片）

廠商會今日宣布，因應本港第四波疫情持續嚴峻，特區政府要求所有公共娛樂場所須由今日（2日）起，按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》關閉14天。鑑於工展會屬於表列場所之一，廠商會決定將按政府上述規定，把原定在2020年12月12日至2021年1月4日舉行的「第55屆工展會」延期。

廠商會又指，倘若未能成功另覓日子補辦，將按早前協議，向展商退回八成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回。雖然實體工展會未能如期舉行，但廠商會即將推出「網上工展會」，繼續協助企業推廣商品，詳情將於稍後公布。

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廠商會：別無選擇

廠商會會長吳宏斌對工展會最終未能如期舉行感到十分失望，「即使面對許多不確定性，但為了中小企的存亡，廠商會依然選擇迎難以上，希望盡最大努力把工展會辦好，期間已付出了不少心血和資源。如今被迫延期，肯定會令很多支持工展會的參展商和市民感到失望。」

廠商會第二副會長兼廠商會展覽服務有限公司主席徐晉暉對當局的決定表示無奈，「工展會是露天活動，有別於一般展銷會，而且我們已不惜工本增設防疫措施，風險已降到最低，但鑑於當局的決定，我們也別無選擇。」他亦向受影響的300多家參展商、贊助商、承建商和所有服務提供者致歉。