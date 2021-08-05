新冠疫苗｜疫苗接種比達50%　逾250萬人打齊兩針　增12人不適送院

踏入疫苗接種計劃第161日，在680萬名合資格接種疫苗人士中，至今已有一半人已接種最少一劑疫苗。今日（5日）共有約6.7萬人接種疫苗，另有約3.2萬人預約接種。

過去24小時，共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，一人留院觀察。



截至今日下午8時的過去24小時，共有約67,000人接種疫苗，當中10,600人接種首劑科興疫苗，24,800人接種首劑復必泰疫苗。至於接種第二劑科興或復必泰疫苗，則分別佔10,700人及21,000人。

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約5,989,500劑疫苗，其中3,401,500人接種首劑疫苗，換言之，接種比率已佔適合打針人口剛好50%。而已打齊兩針的市民︳亦已達38%，即近260萬人。

此外，今日約32,200人預約接種，其中26,800人網上預約打復必泰，5,400人網上預約打科興，較昨日分別減少2,900人及200人。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

