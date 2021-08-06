新冠疫苗｜26間接種中心延長至10月底　市民最遲9月底打第一針

政府今日（6日）宣布，26間社區疫苗接種中心將延長運作一個月，營運至10月31日。該26間社區疫苗接種中心於9月份會繼續為市民提供第一劑的疫苗接種服務，並在10月份提供第二劑的疫苗接種服務。

另外，中央圖書館的社區疫苗接種中心將於10月1日遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民提供科興疫苗接種服務。



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政府表示，由明日（7日）上午9時起，政府會陸續開放該26間社區疫苗接種中心由9月1日起的預約名額，供市民預約第一劑的疫苗接種服務，並會因應預約情況適當調整預約期。

政府發言人稱，新冠疫苗接種的需求近來有所增加。若現時的疫苗接種速度能夠保持或提升，相信到9月底有機會達至七成合資格人口接種了最少一劑疫苗。政府呼籲市民把握機會盡快接種疫苗，透過大幅提升疫苗接種率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。

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另外，中央圖書館的社區疫苗接種中心將於10月1日遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民提供科興疫苗接種服務。

而位於伊利沙伯體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心由於整體使用率偏低，政府決定維持該兩間接種中心在8月份提供第一劑疫苗接種服務，以及在9月份提供第二劑疫苗接種服務，並於9月底關閉。為更有效運用資源，位於鴨脷洲體育館的社區疫苗接種中心亦將運作至9月底，並於10月1日起與同區的港怡醫院社區疫苗接種中心合併。

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