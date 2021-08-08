慈善家何耀光家族再捐至樂樓藏品　藝術館展明代四大畫家仇英之作

山水畫一滴一墨簡而精，盡顯畫家的筆下功夫之餘，更顯露氣節情操，每一筆均道出一個故事。

已故慈善家及收藏家何耀光，自50年代起購藏中國書畫，追求文化之餘，亦著重畫家的情操。其家族後人繼於2018年向香港藝術館捐贈355件藏品，再於上月捐出8件藏品，包括與文徵明、唐寅、沈周齊名，並稱明朝四大畫家的仇英作品。

香港藝術館為新藏品設特別展覽，將展出至8月底，市民除可一睹明代名畫家真跡，展覽亦輔以動畫，為多幅作品作導賞。



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香港藝術館獲捐贈的8件新藏品，包括由仇英所繪畫的《春龍起蟄圖》。仇英與文徵明、唐寅及沈周，並稱明代四大畫家。《春龍起蟄圖》描繪驚蟄節氣前，冷暖空氣交鋒的天氣景象。畫功細膩程度，從畫作下方的童僕可見，畫中的他站在平台位置，除舉手擋風外，亦可見猶如被吹起的衣服。

香港藝術館首席研究員（至樂樓及吳冠中藏品）司徒元傑亦點出圖中暗藏的特別之處，於畫的左上方，有一條若隱若現的龍，似在雲霧中翻騰，市民參觀時可多作留意。

展廳的正中間，擺放由高簡所繪的《江山不盡圖》。畫卷猶如「全景圖」，以一張橫卷畫出四季之景，透過人物、山川的變化展現從春至冬的景象。不過，由於場地所限，展覽未能展出全幅畫卷。

香港藝術館首席研究員（至樂樓及吳冠中藏品）司徒元傑。（張嘉敏攝）

香港藝術館「至樂樓」藏品增至363件

已故慈善家及收藏家何耀光自50年代起收藏書畫，以「至樂樓」命名其書齋，司徒元傑說，除顯示出何耀光「為善至樂」的心，亦透露出他挑選藏品的條件。他說，何耀光於選購藏品時，不僅視乎其文化價值，更看重畫家的情操氣節，以「先人品而後藝事」為宗旨。

何耀光的後人早2018年向香港藝術館捐出355件藏品，部份甚為罕有，包括石濤所繪的「寫黃研旅詩意冊」，全卷共有32頁，香港藝術館共有22頁，而北京故宮博物館有4頁，其餘的頁數已不知所蹤。何氏家族再於今年捐出8件珍藏，令現時香港藝術館「至樂樓」的藏品增至363件。

為推廣中國書畫，司徒元傑指，香港藝術館除舉辦展覽外，亦以多媒體方式教育公眾欣賞書畫，包括制作動畫，及參與港台節目製作。此外．香港藝術館亦將於今年年底借出約60組至樂樓藏品，予法國巴黎的賽努奇亞洲藝術博物館。

《至樂樓藏中國書畫第二次捐贈珍品展》

地點：香港藝術館三樓外銷展覽廳

展覽日期：2021年7月30日至8月29日

