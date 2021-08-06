有片｜澳門全民檢測大致完成　一男子入街市拒出示健康碼兼襲保安

澳門早前有一家四口確診感染Delta變種病毒，當局宣布進入「即時預防狀態」，並展開全民核酸檢測。澳門今日（6日）舉行疫情記者會，仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，澳門連續3日無新增個案，全民檢測亦已大致完成，明早9時結束採樣工作，之後預料12小時內完成化驗。



另外，網上流傳片段顯示，前日（4日）一名澳門男子疑進入街市前拒絕出示健康碼而不獲准入內，於是襲擊保安員。戴華浩表示不了解事件，但強調進入任何場所前，都要遵循保安安排，出示健康碼及量體溫。



▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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戴華浩表示，在全民檢測下，已為57.8萬人採樣，在計劃開展前，亦有約10萬人接受檢測，兩者相加合共約68萬人，即基本上全澳居民都已完成檢測，不過仍要了解當中會否有人重複檢測。他表示，明早9時便會結束檢測，預料之後12小時內，可以完成化驗。問到會否有第二次全民檢測，他表示未有定案，需，審視國際疫情，以及對市民的影響，但假如今次檢測出現陽性個案，第二輪檢測便「走唔甩」。

紅黃碼區維持14天

澳門政府將不同地區，按疫情風險劃分不同區域，確診者居住的大廈、相鄰的大廈等，會劃為紅碼區，實行全限制封閉式管理；鄰近防控區的地方則劃為黃碼區。衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，假如沒有新增病例，紅碼和黃碼區會自8月3日起，至少維持14天，不過仍需按現時正接受醫學觀察人士的情況，以及全民核檢結果，再作進一步評估。

梁亦好表示，黃碼區市民不能進入大型超市，明白會帶來的不便及困擾，希望市民體諒，如有需要可先尋求親友協助；假如是獨居長者，或其他行動不便人士，亦可致電社工局求助。

男子以手推車及探熱器腳架襲兩保安

另外，網上短片流傳，一名男子在祐漢街出入口向保安員施襲，當地市政署指，事件發生於前日早上，該男子進入街市前，拒絕出示健康碼，保安員勸喻下，男子突然情緒激動，以手推車及探熱器腳架襲擊兩名保安，事件由現場其他人士制止，並報警處理。戴華浩表示，並不了解事件詳情，但強調市民進入任何場所前，都要遵循保安安排，出示健康碼及量體溫。