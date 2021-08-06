土地共享計劃｜新地恒基會德豐申請　涉南生圍、大埔逾萬公營房屋

「土地共享先導計劃」於2020年5月6日起接受申請，於超過一年後，至上月底發展局公布由南豐發展有限公司提出的首宗申請。



發展局今日（6日）公布多兩宗申請，分別由新鴻基地產提出，於元朗南生圍蠔洲路逾63萬平方呎土地，料提供2,616伙公營房屋單位；另一宗由恒基兆業及會德豐地產提出，涉及於大埔林村旁、逾200萬平方呎土地，料可提供8,484伙公營房屋。



▼恒基兆業及會德豐「土地共享先導計劃」申請▼



毗鄰大埔林村地可建18幢公營房屋大廈

發展局接獲多兩宗「土地共享先導計劃」申請，連同早前南豐發展提出的申請，即累計有三宗申請。

當中由恒基兆業地產子公司海騰企業有限公司，及會德豐地產有限公司的兩間子公司提出申請，涉及於大埔社山路及林錦公路的用地，地點毗鄰大埔林村，面積達193,416平方米、即約208萬平方呎，當中約27.5萬呎為政府土地，佔約13%。

當中公營房屋發展部份，擬建18幢住宅大廈，最高達39層樓，可提供8,484伙單位；而私樓部份則有10幢大廈，可提供3,636伙 。預計私人房屋發展部分於2031年完工，而公營房屋／「首置」部分的平整工程於2027年完成。

▼新鴻基地產「土地共享先導計劃」申請▼



南生圍選址三成為官地

另一宗申請由新鴻基地產發展子公司合域有限公司、誠君有限公司及富任發展有限公司提出，涉及於元朗南生圍蠔洲路、毗鄰東成里的用地，面積為58,978平方米、即約63萬平方呎，當中約三成為官地。

項目擬建5幢公營房屋住宅大廈，擬提供2,616伙；並有4幢私人房屋大廈，共提供1,474伙。預計私人房屋發展部分於2031年完工，而公營房屋／「首置」部分的平整工程於2027年完成。

▼南豐發展「土地共享先導計劃」申請▼



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首宗「土地共享先導計劃」的申請由南豐發展有限公司提出，項目位於大埔汀角路、毗鄰大埔工業邨。申請涉及約1,149個公營房屋或首置單位，而私營房屋單位則有493伙，前者預計2025年第三季完工，後者則預料在2028年11月峻工。不過，申請地點佔地約34.3萬平方呎，當中有約4成為政府土地。