封區檢測｜上環海景大廈300名居民接受檢測　沒有發現確診

上環指明「受限區域」海景大廈完成封區，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



​政府自昨日下午七時起限制在上環指明「受限區域」（即上環干諾道西82-87號海景大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約180戶，當中約70戶在過程中沒人應門。

自今日上午約六時三十分起，上環指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於七月十五日至八月六日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於八月八日或之前接受強制檢測。

+ 5

一名確診32歲男病人居於上環干諾道西82-87號海景大廈，他於7月25日前往美國，8月5日乘搭航班QR818經多哈返港。抵港時在機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人帶有L452R變種病毒株。