新冠肺炎｜政府收緊出院準則　抗體呈陽性兼病毒數值達33或以上

政府收緊新冠肺炎病人的出院準則。聯合科學委員會聯同政府專家顧問團檢視現有的科學證據，今日（6日）宣布更新建議。過往出院的其中一項條件，為抗體測試結果由陰轉陽，但現時即使抗體呈陽性，亦需在至少一次聚合酶連鎖反應測試結果Ct值為33或以上，即要病毒量跌至極低水平。



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過往抗體測試結果呈陽性即可出院

根據原本於2020年7月29日公布的出院準則，有病徵的病人只要臨床狀況好轉及退燒，並符合其中一項實驗室條件，即病毒抗體測試結果呈陽性，又或相隔24小時的兩次同樣本「嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應核酸測試」均呈陰性，及自發病後已超過10天，方可以出院。

另外如果病人曾對糞便樣本呈陽性，相隔24小時的兩次糞便樣本呈陰性，又已發病逾10天，都同樣可出院。

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不過在新規定下，即使抗體測試由陰性轉為陽性，都要有至少一次的聚合酶連鎖反應測試結果Ct值為33或以上。另外，假如病人以同類樣本，在相隔至少24小時內接受3次反轉錄聚合酶連鎖反應測試，而Ct值持續33或以上，又已病發逾10天，都同樣可以出院。

至於沒有病徵的病人，原本條件與有病徵者相若，不過並非病發超過10天，而是首次對「嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應測試」呈陽性已逾5天。然而在新修訂下，需呈陽性已逾10天；或者在抗體測試中，除了由陰轉陽，亦要有至少一次的聚合酶連鎖反應測試結果Ct值為33或以上。

Ct值數值愈高，代表病人身上的新冠病毒愈少，近期多宗個案被發現確診時，Ct值只有10左右；日前確診的深水埗43歳地盤工人，Ct值超過30，被列為復陽個案。